OM Mercato : Coup dur, la véritable mission d’Aldridge dévoilée

La nomination de Paul Aldridge par Jacques-Henri Eyraud a suscité des tensions entre ce dernier et l’entraîneur de l’ OM. Des tensions qui ne devraient pas disparaître au regard de la véritable mission de l’Anglais à l’ Olympique de Marseille.

OM : fin des tensions Eyraud - Villas-Boas ?

André Villas-Boas avait fait une sortie médiatique au vitriol sur le mercato de l’ OM et la nomination de Paul Aldridge. Un spécialiste du marché anglais nommé par Jacques-Henri Eyraud pour vendre des joueurs en Premier League. D’éventuelles ventes auxquelles est clairement opposé l’entraîneur marseillais.

Mais après la victoire de l’ OM contre l’ US Granville (3-0) en 16es de finale de la coupe de France, André Villas-Boas a confié avoir « parlé avec Jacques-Henri » pour clarifier les choses et a assuré que « tout va revenir à la normale ». Des propos qui seraient la preuve que les tensions entre le président et le coach auraient cessé.

Aldridge vraiment présent pour vendre des joueurs ?

Mais il y a lieu de se demander s’il ne s’agit pas d’une simple accalmie. En effet, un membre de l’ OM a fait une confidence à La Provence ce dimanche. Selon ce membre, la nomination de l’ancien directeur général de West Ham devait rester secrète. Le membre ajoute que pour « vendre des joueurs à un bon prix », la discrétion doit être de mise.

Autrement dit, Paul Aldridge a effectivement été nommé pour vendre des joueurs de l’ Olympique de Marseille, cet hiver puis l’été prochain. De quoi provoquer à nouveau la colère d’André Villas-Boas ?