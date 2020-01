AS Monaco : Choc, Moreno prend tout le monde à contre-pied !

En déplacement à Orléans lundi soir pour affronter le club de Saint-Pryvé Saint-Hilaire en 16es de finale de la Coupe de France, l'AS Monaco devra montrer qu'elle a bien digéré sa lourde défaite de mercredi contre le PSG. Un match sur lequel Robert Moreno est longuement revenu en conférence de presse...

La drôle d'analyse de Robert Moreno

Pas verni par le calendrier pour ses débuts en Ligue 1 puisqu' opposé à deux reprises en quatre jours au Paris Saint-Germain, Robert Moreno, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, a pourtant déjà marqué - positivement - les esprits par ses principes de jeu offensifs.

Excellente lors du match au Parc des Princes (3-3), lors duquel elle a été flamboyante et techniquement assez exceptionnelle, son équipe a, malheureusement pour elle, payé l'addition physiquement lors de la rencontre suivante (1-4).

Conscient qu'il aurait peut-être dû s'inspirer de Thomas Tuchel et faire quelques changements mercredi soir - "Je pense que j'ai fait une erreur de maintenir la même équipe. Mais c'est facile de dire ça après" - l' Espagnol a surpris tout son monde en conférence de presse en expliquant qu'il avait personnellement préféré la seconde rencontre.

"Dans le jeu, je suis encore plus content du match de mercredi que celui de dimanche parce que, tactiquement, les joueurs ont fait tout ce que je leur avais demandé. Quand on voit chaque action du match, il n'y a pas de grande différence entre dimanche et mercredi . La différence, c'est que face au gardien, cette fois, les Parisiens ont été plus efficaces et qu'ils sont habitués à faire ce type de match", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe.

Pourtant dépassés et largement dominés par les Parisiens à Louis-II, les Monégasques avaient eu, il est vrai, quelques occasions en début de match qui auraient pu changer la face de la rencontre.

Mais de là à préférer la performance de mercredi...