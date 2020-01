PSG : LDC, Erling Haaland envoie un message fort à Paris

Le PSG affronte le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Erling Haaland semble déjà en grande forme avant cette double confrontation à venir.

La menace Erling Haaland se confirme pour le PSG

Paris peut trembler. Le PSG vient de recevoir un sérieux avertissement du Borussia Dortmund. Samedi, à un mois pile avant la première confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions, le club allemand vient de signer une performance de haute volée en Bundesliga. Samedi, les Borussen s’en sont remis à leur nouveau buteur Erling Haaland pour renverser Ausbourg (5-3).

Sur le banc au début de la rencontre, Erling Haaland n’a eu besoin que de 20 minutes pour renverser Ausbourg. Auteur d’un triplé, l’attaquant norvégien a participé à la remontada de son équipe en deuxième mi-temps. Le crack de 19 ans a effectué des débuts retentissants avec son nouveau club. Samedi, il signait sa première apparition avec le Borussia Dortmund. Haaland a rejoint Dortmund cet hiver contre 20 millions d’euros.

Thiago Silva et ses camarades sont prévenus

Il sera d’un apport considérable pour Dortmund en Ligue des champions. Une compétition durant laquelle il a déjà brillé cette saison avec Salzburg. Erling Haaland compte huit buts en six matches de C1.

Les retrouvailles entre Thomas Tuchel et son ancien club s’annoncent déjà compliquées pour le coach du PSG. Dortmund a fini deuxième de son groupe devant l’Inter Milan, qui joue le titre cette saison avec la Juventus. Outre Marco Reus, Pablo Alcacer et Jadon Sancho, on peut dire que Lucien Favre vient de s’offrir un véritable atout offensif avec Erling Haaland.

Pour Philippe Sanfourche, Dortmund sera donc un adversaire redoutable pour le PSG. Sur Twitter, le journaliste présente Erling Haaland comme « un beau client en perspective pour Thiago Silva et ses camarades ». Le match aller se jouera le 18 février en Allemagne. Les Parisiens recevront ensuite les Borussen au Parc le 11 mars.