ASSE Mercato : Terrible décision de Puel pour Kolodziejczak

Claude Puel était présent en conférence de presse après la victoire de l’ ASSE contre le Paris FC (3-2) en coupe de France. L’entraîneur de l’ AS Saint-Etienne semble avoir pris une décision radicale pour l’avenir de Timothée Kolodziejczak.

ASSE mercato : Kolodziejczak poussé à la sortie par Claude Puel ?

Claude Puel ne semble pas du genre à considérer une victoire en coupe de France pour éviter de sceller l’avenir de certains joueurs avec l’ ASSE. C’est notamment le cas de Timothée Kolodziejczak. Le patron du banc de l’ AS Saint-Etienne ne semble plus vouloir garder le défenseur français jusqu’en fin de saison. Le technicien français a expliqué qu’il pourrait ne plus accorder un temps de jeu suffisant à Timothée Kolodziejczak.

Claude Puel semble reprocher un mauvais comportement au défenseur de l' ASSE. Comment Timothée Kolodziejczak s’est-il comporté ? Difficile d’y répondre. Mais il est clair que l’ancien patron du banc de Leicester City ne semble plus vouloir compter sur le défenseur français dans son effectif stéphanois.

Timothée Kolodziejczak sur le départ de l' ASSE cet hiver ?

Une décision de Claude Puel qui pose clairement la question de l’avenir du défenseur stéphanois. Comme son entraîneur ne compte clairement plus sur lui, Timothée Kolodziejczak ne devrait-il pas quitter l' AS Saint-Etienne cet hiver ? On est tenté de croire cela.

Mais encore, il faudrait trouver un club qui veuille signer le joueur de 28 ans à un prix qui arrangerait les responsables de la formation ligérienne.