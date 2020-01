PSG : Kylian Mbappé sous le charme d'une pépite de l' OL

L’ OL a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France samedi en s’imposant contre le FC Nantes (4-3). Kylian Mbappé n’est pas resté indifférent devant la performance d’un attaquant de Lyon.

L’enthousiasme de Kylian Mbappé pour un titi de l’ OL

Dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. N’empêche que les Parisiens s’intéressent aux performances de leurs rivaux dans cette compétition. Samedi, l’ OL s’est imposé contre le FC Nantes au bout d’une rencontre haletante (4-3). Kylian Mbappé a particulièrement apprécié les prousses d’un attaquant lyonnais.

A 16 ans, Rayan Cherki s’est offert un doublé et deux passes décisives contre les Canaris. Chose que Kylian Mbappé, habitué aux records de précocité, semble avoir apprécié. Sur Twitter, l’attaquant du PSG a d’ailleurs commenté la performance de son cadet lyonnais. « Faut pas trop lui parler d’âge hein », a écrit le Parisien sur le réseau social.

Coup de pression sur Rudi Garcia ?

La Coupe de France est une compétition qui réussit bien au jeune Cherki. Il avait déjà signé son premier but en pro lors du tour précédent. En 32e de finale, l’adolescent de l’ OL s’était illustré en inscrivant le dernier but lors du récital livré sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Les Lyonnais s’étaient imposés 7 buts à 0 contre le club de National.

Avec ce but, Rayan Cherki s’est d’ailleurs offert un record avec le club rhodanien. A seulement 16 ans et 140 jours, Rayan Cherki est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Lyon. Jusqu’ici, c’est Laurent Sevcenko, buteur en D2 avec 16 ans et 289 jours, qui détenait ce record. Avec son doublé, le natif de Pusignan montre que Rudi Garcia peut compter sur lui. Surtout en ce moment, Lyon veut compenser la blessure de Memphis Depay.