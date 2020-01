PSG Mercato : Inter - Ce que dit Antonio Conte pour Eriksen

Christian Eriksen sera libre à la fin de la saison. L’Inter Milan est présenté comme le futur club du milieu danois. Antonio Conte, le coach de l’Inter, s’est d’ailleurs exprimé sur ce dossier.

La sortie d’Antonio Conte sur le dossier Eriksen

Christian Eriksen alimente la rubrique des transferts en cette période de mercato. Le milieu de terrain n’a pas prolongé son contrat avec Tottenham. Il pourrait donc quitter les Spurs (libre) d’ici la fin de la saison. Le joueur de 27 ans ne manque pas de prétendants. Le PSG et l’Inter Milan courtisent notamment le Danois.

Le club italien semble d’ailleurs en pôle pour enrôler Christian Eriksen. Fabrizio Romano annonçait même que l’Inter Milan avait formulé une offre pour le meneur de jeu des Spurs. Le journaliste de Sky Italia annonçait un montant de 10 millions d’euros. Une somme insuffisante puisque le club londonien exigerait le double, soit 20 millions, pour lâcher le joueur cet hiver.

Seulement, José Mourinho avait botté en touche les révélations du journaliste italien. Le coach de Tottenham indiquait qu’aucune offre n’était jusqu’ici parvenue sur la table de la direction des Spurs pour Eriksen. Une sortie à laquelle Antonio Conte n’a pas tardé de réagir.

La réponse de Conté à Mourinho pour Eriksen

Samedi en conférence de presse, le coach de l’Inter Milan a répondu à José Mourinho. Le technicien italien estime que le Special One est dans son rôle. « Mourinho ? On se connaît avec José et il n’y a aucun problème (…) Je pense que ses mots sont une normale façon d’administrer son club », a déclaré Antonio Conte selon les propos rapportés par Sky Sport.

Une réponse sibylline de l’entraîneur de l’Inter Milan qui cherche à éviter la polémique. A défaut d’aller à la confrontation, Antonio Conte préfère attendre l’arrivée de Christian Eriksen dans le calme.