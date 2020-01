Barça, Juventus Mercato : Rencontre pour un échange important ?

Le Barça n’hésiterait pas à se séparer d’Ivan Rakitic, et la Juventus Turin de Federico Bernardeschi, cet hiver. Les dirigeants barcelonais et leurs homologues turinois devraient donc se rencontrer dans les prochains jours pour envisager un échange.

Barça, Juventus Turin : vers un échange Federico Bernardeschi ?

Ivan Rakitic a perdu son statut de titulaire avec le Barça. Confronté à la concurrence de Sergio Busquets, Arthur Melo, Frenkie De Jong et Arturo Vidal, le vice-champion du monde croate ne parvient plus à se faire régulièrement aligner. Une situation qui ne devrait pas s’améliorer malgré le départ d’Ernesto Valverde et la nomination de Quique Setién sur le banc.

D’ailleurs, les dirigeants catalans auraient décidé de céder l’ancien milieu de terrain du FC Séville plus de l’argent à la Juventus Turin en échange de Federico Bernardeschi. Une option à laquelle les dirigeants turinois ne semblent apparemment pas opposés.

Selon les informations divulguées par Calciomercato.it ce dimanche, le Barça et la Juventus Turin auraient prévu de se rencontrer dans les plus brefs délais pour envisager la faisabilité de l’opération.

Rakitic-Bernardeschi, un échange envisageable ?

Les deux formations semblent disposées à procéder à l’échange, à en croire les informations du média transalpin. Pourtant, des obstacles paraissent s’opposer à cette option. Lors d’une récente déclaration, l’entraîneur Maurizio Sarri assurait que Federico Bernardeschi ne quitterait pas la Vieille Dame cet hiver. Quant à Ivan Rakitic, il ne souhaiterait pas s’en aller du Barça non plus. Un choix qu'il avait déjà fait lors du mercato estival.

Des choix qui rendent difficilement envisageable un échange entre les deux joueurs. Sauf si les positions respectives ont évolué entre-temps…