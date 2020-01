Montpellier Mercato: Bombe, Nicollin attend toujours Roger Assalé

Malgré la signature du Sud-coréen Yun Il-Lok, Laurent Nicollin espère toujours recruter l’Ivoirien Roger Assalé. Un couac bloque la venue de l’attaquant de 26 ans à Montpellier.

Laurent Nicollin ne lâche pas Roger Assalé

Après une longue attente, Montpellier tient son nouvel attaquant en la personne de Yun Il-Lok. Le Sud-coréen a été recruté contre 0 euro en provenance des Yokohama F. Marinos (Japon) où il était en fin contrat. Malgré cette signature, Laurent Nicollin veut toujours recruter Roger Assalé.

Il faut dire que l’officialisation de Yun Il-Lok est plutôt une grosse surprise. Surtout que c’est le nom de Roger Assalé qui revenait ces derniers jours du côté du MHSC. D’après L’Equipe, l’intérêt de Laurent Nicollin serait resté intact. Le président de Montpellier souhaite toujours enrôler l’attaquant ivoirien.

Un effort de Montpellier attendu pour Assalé ?

Son transfert est bloqué à cause d’un différend de 500 000 euros. Selon Le Midi Libre, Montpellier n’est disposé qu’à débourser 4,5 millions pour Roger Assalé. Les Young Boys de Berne réclament 5 millions pour lâcher leur buteur en janvier. Dans les colonnes de L'Equipe, Laurent Nicollin avait d’ailleurs reconnu la difficulté à boucler ce deal, tout en admettant qu’il ne compte pas baisser les bras pour signer l’international ivoirien (20 sélections/3 buts).

« On leur a dit qu’on maintenait la dernière proposition qu’on avait faite la semaine dernière. On n’est pas en phase sur deux ou trois points, mais on ne bougera pas », a indiqué Laurent Nicollin au quotidien sportif. Le feuilleton Roger Assalé est donc loin d’être terminé à Montpellier.