Barça Mercato : Luis Suarez, Setién prend une décision forte

Le Barça sera privé de Luis Suarez pendant les 4 prochains mois. Autant dire pratiquement jusqu’en fin de saison. Le tout est désormais de trouver un buteur pour combler l’absence de l’Uruguayen. Quique Setién aurait émis une idée qui semble avoir convaincu les recruteurs barcelonais.

Le Barça aux trousses d’un remplaçant de Luis Suarez ?

Blessé au genou, Luis Suarez s’est fait opérer et ne réapparaîtra pas sur les pelouses avant 4 mois. Un coup dur pour le Barça, dont l’ancien de Liverpool est l’attaquant de pointe titulaire. Les recruteurs catalans songeraient alors à signer un autre buteur cet hiver pour combler l’absence du joueur de 32 ans.

Des noms ont été avancés. Lautaro Martinez, attaquant de l’ Inter Milan, serait en tête de liste des recruteurs barcelonais. Quant à Kevin Gameiro, il aurait été rayé de la liste des cibles offensives du Barça.

Les recruteurs catalans convaincus par Quique Setién ?

Mais l’arrivée de Quique Setién sur le banc du Barça aurait changé la donne. Sous Ernesto Valverde, signer un remplaçant pour Luis Suarez était une priorité. Le nouvel entraîneur catalan aurait conseillé aux recruteurs barcelonais de ne pas se presser.

Luis Suarez étant un attaquant de classe mondiale, il faudra le remplacer par un buteur de la même classe. Or, ce profil ne court pas les rues en temps de mercato hivernal. Autrement dit, l’Uruguayen pourrait ne pas être remplacé cet hiver, mais l’été prochain.

Le temps pour Quique Setién, selon Marca ce dimanche, de bien observer l’évolution de plusieurs pistes, de surveiller celle de l’effectif des Blaugranas et de recueillir des informations. Et pendant ce temps, Ansu Fati pourrait avoir plus de temps de jeu.