LOSC Mercato : Un 2e cador anglais aux trousses de Luis Campos ?

Luis Campos, conseiller spécial de Gerard Lopez au LOSC, est très sollicité en Angleterre. Outre Tottenham qui voudrait le déloger de Lille OSC, le Portugais serait désormais la cible d’un autre géant de Premier League.

LOSC mercato : Luis Campos toujours visé par Tottenham ?

L’arrivée de José Mourinho sur la banc de Tottenham n’a pas fait de bien au LOSC. En effet, l’entraîneur portugais est parvenu à convaincre plusieurs membres des Dogues de le rejoindre chez les Spurs.

Mais insatiable, le nouveau coach de la formation londonienne souhaiterait maintenant déloger Luis Campos lui-même. Un homme avec qui il avait travaillé au Real Madrid.

Un autre géant anglais attiré par Luis Campos ?

Mais cette fois, José Mourinho aurait fort à faire. Pas uniquement contre le LOSC, mais également contre Manchester United, désormais intéressé par le professionnalisme de Luis Campos. Selon les informations publiées par le Sun, les dirigeants de Manchester United seraient aux trousses du responsable lillois depuis plusieurs mois.

Un profil qu’Ed Woodward et son staff auraient pourtant refusé de signer alors que José Mourinho était sur le banc. Mais cette fois, une signature du dirigeant du LOSC semble avoir été élevée au rang de priorité par les Red Devils.

On imagine une rude bataille tripartite entre les Lillois, les Spurs et les Mancuniens pour le directeur sportif portugais. Et le jeu en vaut la chandelle quand la cible est considérée comme l’un des meilleurs directeurs sportif du monde.