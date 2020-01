PSG : 142 M€, Al-Khelaïfi proche d'une folie pour Marcelo Bielsa

Nasser Al-Khelaïfi pourrait prochainement retrouver Marcelo Bielsa. L’ancien coach de l’ OM est aujourd’hui sur le banc de Leeds United, en Championship (D2 Anglaise).

Nasser Al-Khelaïfi prépare du lourd en Angleterre

L’information commence à faire son bonhomme de chemin Outre-Manche. La presse anglaise annonce en effet que Nasser Al-Khelaïfi est sur le point de conclure une grosse affaire avec un club anglais. D’après le Daily Star, Qatar Sport Investment (QSI) voudrait acquérir Leeds United. Le pensionnaire de Championship (D2 anglaise) est actuellement entraîné par l'ancien coach de l' OM Marcelo Bielsa.

D’après le journal, Nasser Al-Khelaïfi souhaite dans un premier temps investir 12 millions d’euros. Le président du PSG devrait ensuite injecter 142 millions pour racheter Leeds United au cas où le club parvenait à se hisser en Premier League à la fin de la saison. On peut dire que les Whites sont proches de cet objectif.

Leeds bientôt comme le PSG ?

L’équipe entraînée par Marcelo Bielsa pointe actuellement à la 2e place de Championship. Leeds United ne compte qu’un seul point de retard sur West Bromwich Albion, le leader de la D2 anglaise. En cas de montée, le club anglais passera également sous le pavillon de QSI comme c’est le cas pour le PSG depuis 2011.

Avec l’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain s’est fait une place dans le football européen et domine la Ligue 1. Depuis l’arrivée du fonds qatari, le titre n’a échappé à Paris que deux fois : en 2012 avec le sacre de Montpellier et en 2017 lors du triomphe de l’AS Monaco. Avec l’arrivée du QSI, on peut dire que Leeds pourrait devenir une grosse écurie du championnat d’Angleterre.

Le rachat de Leeds tient Nasser Al-Khelaïfi à cœur. C’est dans ce sens que le journaliste italien Nicolo Schira indique que le président du PSG a dîné avec la direction des Whites samedi soir. Il n’y aurait donc plus qu’à attendre la fin de saison pour savoir si le pensionnaire de Championship va rejoindre le pavillon QSI.