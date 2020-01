PSG : Coupe de France, Sarabia envoie Paris en quarts

Privé de plusieurs joueurs pour le match contre le FC Lorient, le PSG s’est imposé sur le plus petit des scores pour filer en quarts de finale de la Coupe de France. La délivrance est venue de Pablo Sarabia.

Le PSG assure le service minimum contre le FC Lorient

L’affiche avait de quoi enthousiasmer. Le PSG, leader de Ligue 2, se déplaçait dimanche sur la pelouse du FC Lorient, son alter ego en Ligue 2. Mais même remanié, c’est bien le club de l’élite qui a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés (1-0) contre les Merlus.

Pour cette rencontre, on notait pas moins de huit absents du côté de Paris. Verratti, Cavani, Kehrer, Kouassi, Aouchiche, Meunier, Marquinhos et Bernat ont rejoint l’infirmerie parisienne. Avec ces blessés, Thomas Tuchel a effectué quelques retouches dans son onze de départ. L’occasion également de faire souffler les Neymar, Mbappé, Navas et Kimpembe.

Un message de Thiago Silva à Leonardo ?

Malgré les nombreux bouleversements, le PSG a dominé la rencontre. Le finaliste de la dernière édition de la Coupe de France n’a finalement trouvé la faille que dans le dernier quart d’heure. Après une ouverture de Thiago Silva, Pablo Sarabia de la tête assurait la qualification du club de la capitale pour les quarts.

Après la rencontre, Thomas Tuchel a livré ses impressions au micro d’Eurosport. L’occasion pour le coach du PSG de relever l’adversité à laquelle son équipe a fait face. S’il reconnaît que Lorient a joué très bas, l’entraîneur parisien n’a pas apprécié l’état de la pelouse du Moustoir. Il estime que le ballon était également difficile à manier. « C’était du n’importe quoi », a-t-il notamment lâché.

L’entraîneur du PSG en a aussi profité pour saluer la prestation de Thiago Silva. Le défenseur brésilien a été passeur sur le but de Pablo Sarabia. « Un vrai match de capitaine », a commenté Thomas Tuchel. Reste à savoir ce qu’en pense Leonardo qui tarde à offrir une prolongation de contrat à Silva.