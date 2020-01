Mercato PSG : Leonardo n'a reçu aucune offre pour Kurzawa

Leonardo, le directeur sportif du PSG a évoqué, face aux caméras, les rumeurs sur Layvin Kurzawa. Alors que des médias envoient l’arrière latéral gauche dans différents clubs, aussi bien en Angleterre qu’en France, le dirigeant du Paris Saint-Germain a démenti la moindre approche le concernant.

Mercato PSG : Leonardo n'a rien reçu pour Kurzawa

Layvin Kurzawa n’est pas près de partir du Paris Saint-Germain. Leonardo, le directeur sportif du PSG a mis fin aux rumeurs sans fondement qui circulent sur le compte de son joueur. D’après le brésilien, le Paris Saint-Germain n’a jamais rien reçu le concernant, bien qu’il joue beaucoup en ce moment.

Le dirigeant parisien a très exactement confié : « On n’a jamais eu de proposition. Zéro proposition par rapport à Kurzawa. Je pense qu’il joue, il joue beaucoup de matchs. Là on n’a pas reçu de proposition concrète sur nos joueurs qui sont aussi en fin de contrat. On n’a rien, personne n’a jamais appelé, rien !. »

Layvin Kurzawa obligé de réduire son salaire pour trouver preneur ?

Layvin Kurzawa arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Même si sa valeur marchande est aujourd’hui fixée à 15 millions d’euros, les clubs ne se bousculent pas pour le recruter. En interne, le club parisien n’aurait pas non plus fait de proposition de prolongation de contrat au joueur.

L’international français, pour trouver un club en France, devra consentir à d’énormes efforts sur le plan salarial. Il est présentement rémunéré 3,5 millions d’euros par saison, hors primes. Très peu de clubs dans l'hexagone peuvent se permettre de payer un tel salaire à un joueur. De plus, il connait une saison relativement compliquée du fait d'une blessure qui l'a éloigné des terrains du mois d'août à novembre.

Il a tout de même joué 11 matchs de Ligue 1 cette saison avec le Paris Saint-Germain.