Mercato PSG : Annonce de Leonardo sur le futur de Mbappé et Neymar

Leonardo a fait le point sur le mercato hivernal du PSG. Il a évoqué le dossier concernant une possible prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar.

Leonardo et le PSG songent à la prolongation de Kylian Mbappé et Neymar

Kylian Mbappé et Neymar sont liés au PSG jusqu’au 30 juin 2022. Cependant, ils sont très courtisés, respectivement par le Real Madrid et le FC Barcelone. Le premier ne cache pas son rêve de porter les couleurs des Merengues.

L’ex-président de l’AS Monaco avait d’ailleurs dévoilé une confidence sur l’attaquant du Paris Saint-Germain du temps où il était dans la Principauté. « Je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis Parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici, le Real Madrid attendra », avait lâché Vadim Vasilyev sur Canal+.

À Madrid, Zinedine Zidane ne cache plus son intérêt pour le buteur de Paris. « Moi je suis déjà amoureux de Kylian Mbappé. Il était déjà venu ici passer des tests », avait déclaré l’entraineur du club espagnol, avant le match contre le Paris SG en Ligue des Champions. Quant à Neymar, il avait très clairement déclaré son désir de retourner au FC Barcelone l’été dernier. Mais Leonardo lui avait fermé la porte.

Les autres écuries européennes attendront pour Kylian Mbappé et Neymar...

Cinq mois après la fermeture du mercato de l'été, les noms des deux stars sont toujours associés aux deux grosses écuries. Cependant, le PSG n’entend pas laisser filer les deux joueurs aussi facilement. Il est même question de la prolongation de leur contrat. Mais le Directeur sportif des Parisiens prend son temps.

« Est-ce que j’ai ouvert des discussions pour la prolongation de Neymar ? Là c’est le mercato, on parle d’entrée, de sortie. Tout le reste, on va voir après. Une prolongation de Kylian Mbappé ? Pour tout le reste, on va voir après », a répondu Leonardo après la victoire contre le FC Lorient (1-0) en Coupe de France.