Mercato PSG : Réaction de Leonardo aux menaces de deux pépites

Leonardo a clarifié la situation de deux jeunes joueurs formés au PSG et en fin de contrat en juin 2020. Face à la menace de départ de ces deux pépites, le dirigeant a été ferme.

Quel avenir pour Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ?

Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, deux pépites formées au PSG, sont dans le groupe de Thomas Tuchel cette saison. Mieux, elles ont même déjà joué avec les professionnels en Ligue 1 et en Ligue des champions. Malgré tout, le défenseur et le milieu offensif se montrent très impatients.

Ils prétendent à obtenir rapidement une place de titulaire dans le onze de départ de Thomas Tuchel et menacent de s’en aller à l'été si leur statut ne change pas. Et cela agace Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Interrogé sur la situation de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le dirigeant a mis une grosse presse sur les deux jeunes joueurs.

« On a fait jouer des jeunes à qui il reste six mois de contrat, des joueurs pas encore majeurs. Ensuite ils sont là à dire : ‘Je pars, je ne pars pas’. On a tout fait pour ces joueurs-là. Maintenant la décision est entre leurs mains », a-t-il rappelé dans un premier temps.

« Ensuite il faut savoir qui veut vraiment rester à Paris. Pour eux ça y ressemble, mais on n’a encore rien formalisé. On doit arriver au bout des négociations », a informé Leonardo, dans des propos tenus sur La Chaîne L’Équipe et relayés par Le Parisien. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche vont-ils claquer la porte ou prolonger leur bail avec leur club formateur ?

La réponse du PSG à la menace de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche

Et le responsable du PSG de mettre les choses au clair concernant l'avenir des deux joueurs de 17 ans. « Il y a encore des doutes de leur côté, mais pour rester au PSG, tu ne dois pas avoir de doutes. De notre côté, on a tout fait. Tanguy a joué en Ligue des Champions, et Adil en Ligue 1, parce qu’on croit en eux, mais avec le risque de les perdre dans six mois. On a une ligne claire : les meilleurs jouent, et c’était leur cas. Il existe un règlement qui n’aide pas trop, puisqu’on est obligé de faire signer des contrats de trois ans. Mais le règlement doit changer. Car on doit avoir la possibilité d’avoir un projet plus long, et trois ans, ce n’est presque rien », a expliqué le Brésilien.

Rappelons que Tanguy Kouassi a pris part à 2 matchs de Ligue 1 et a joué un match en Ligue des champions, un en Coupe de la Ligue et un autre en Coupe de France. Quant à Adil Aouchiche, il a fait une apparition en Ligue 1 et a joué un match en Coupe de France.