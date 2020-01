Mercato PSG : Dossier Cavani, un gros sponsor met la pression

Le PSG doit-il laisser partir Edinson Cavani à l'Atlético Madrid cet hiver ? Le sponsor leader du Paris Saint-Germain a fait connaitre son opinion sur la question.

Le sponsor leader du PSG met son veto pour Cavani

En fin de contrat au PSG le 30 juin 2020, Edinson Cavani peut s’en aller cet hiver. L’Atlético Madrid souhaite le recruter. Mais son offre a été repoussé par le club de la capitale. Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, l’attaquant uruguayen n’a plus de temps de jeu, depuis l’arrivée de Mauro Icardi. Ce qui justifie d’ailleurs son envie de quitter Paris à cinq mois de la fin de son bail.

Mais selon un gros sponsor des Rouge et Bleu, il serait préférable qu'Edinson Cavani termine sa saison au club. « Cavani est une belle personne. Je préfère qu’il reste au PSG parce qu’il a fait passer, comme Zlatan Ibrahimovic, le club dans une autre dimension », a expliqué Sébastien Bazin, sur Europe 1. Néanmoins, le responsable a fait la précision suivante.

« Les décisions ne me reviennent pas, je n’ai pas à entrer dedans. L’argent je le donne au Paris SG et ils font ce qu’ils veulent avec », a-t-il glissé. Indiquons que Sébastien Bazin n’est autre que l’actuel PDG de l’opérateur hôtelier AccorHotels, sponsor du Paris Saint-Germain via “All”. Il a été également président du club de la capitale, du 3 février 2009 au 9 septembre 2011, sous l’ère Colony Capital.

Edinson Cavani a pourtant demandé à partir cet hiver

Il faut dire que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas enclins à céder l'avant-centre à l'Atlético Mardid cet hiver. Mais c'est bien le joueur de 32 ans qui veut quitter Paris. « On a toujours dit la même chose pour Edinson Cavani. On espérait qu'il reste au club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation », a précisé le directeur sportif du Paris SG.

« On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid. Nous n'avons pas eu une offre à la hauteur de la valeur du joueur », a-t-il indiqué ensuite, après la victoire sur le FC Lorient (1-0) en Coupe de France. Rappelons que la proposition des Colchoneros est estimée à 10 millions d'euros par L'Équipe.

Pour rappel, Cavani est au PSG depuis juillet 2013. Il a marqué 198 buts avec l’équipe francilienne en 293 matchs disputés. Cette saison, il a pris part à 9 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 4 fois. En Ligue des Champions, il n'a fait que 2 apparitions, en tant que remplaçant.