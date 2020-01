Mercato PSG : 25 M€ pour un crack, le Barça oublie Neymar

Courtisan de longue date de Neymar, le FC Barcelone pourrait finalement renoncer au recrutement de l’attaquant du PSG. La direction barcelonaise préférerait miser sur un autre crack brésilien.

Pourquoi le FC Barcelone ne voudrait plus de Neymar ?

L’avenir de Neymar anime régulièrement la rubrique mercato du PSG, mais aussi celle du FC Barcelone. Et pour cause, l’international brésilien est annoncé avec insistance vers un retour en Catalogne. Tout s’est accéléré le mercato dernier lorsque Neymar a affiché sa volonté de retourner au sein de son ancien club. Un retour au FC Barcelone semblait alors se dessiner. Sauf que c’était sans compter sur la position ferme de la direction du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain s’est montré intransigeant dans les négociations et est parvenu à conserver son attaquant, au grand dam du Barça. Neymar est resté au PSG où il réalise une excellente saison. Auteur de 13 buts et 7 passes décisives en 15 matchs (toutes compétitions confondues), il pourrait prolonger son contrat expirant en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain. Le Ney est heureux à Paris et son entourage semble désormais ouvert à l’idée de prolonger l’aventure en Ligue 1.

Par ailleurs, les Barcelonais ne semblent plus aussi emballés à l’idée de récupérer leur ancien joueur. Les Catalans privilégieraient plutôt l’arrivée d’un jeune attaquant pour assurer la succession de Luis Suarez (blessé).

La succession de Luis Suarez, une priorité pour le FC Barcelone

La direction du Barça estimerait en effet plus judicieux de préparer la succession de l’Uruguayen dès cet hiver. Le club catalan privilégierait alors la signature d’un attaquant avec le jeune Gabriel Barbosa comme cible prioritaire.

Auteur d’une belle dernière saison avec Flamengo (43 buts inscrits), Gabigol a tapé dans l’oeil du FC Barcelone qui souhaiterait le recruter dès cet hiver. Un intérêt qui ne plait pas à l’Inter Milan mais le club serait prêt à laisser filer son joueur pour 25 millions d’euros. Un prix qui rentre dans les cordes du FC Barcelone. À ce prix, le FC Barcelone pourrait réaliser une belle affaire.