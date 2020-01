Accident de Sergio Romero : Les images et les explications

L’ accident de Sergio Romero fait la une des journaux anglais ce lundi. Sa Lamborghini a fait une extraordinaire sortie de route, mais plus de peur que de mal, il est sorti indemne de cet accident d’une rare violence.

On pourrait dire qu’à force de ronger son frein à main sur le banc de Manchester United, Sergio Romero a décidé de libérer sa vitesse sur les routes anglaises. Ce lundi, aux abords du centre d’entraînement de Manchester United, le gardien de but argentin a provoqué un accident d’une rare violence, comme le montrent les traces au sol et la position finale de son bolide.

Avec le mauvais temps actuel en Angleterre, le verglas au sol serait la cause de l’ accident de Sergio Romero. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui a patiné jusqu’à heurter la barrière de sécurité de la route. Sous la violence du choc, cette barrière s’est déformée suffisamment pour laisser passer le véhicule. C’est dans le décor que Sergio Romero est descendu de sa Lamborghini qui visiblement est bonne pour la casse.

La police anglaise, venue procéder aux constatations d’usage, n’a pas encore livré de rapport sur la cause réelle de cet accident de Sergio Romero. Le portier mancunien de 32 ans est en tout cas sorti indemne de cet impressionnant accident.

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs

— utdreport (@utdreport) 20 janvier 2020