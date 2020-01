Mercato OL : Rudi Garcia met la pression pour Karl Toko-Ekambi

L’ OL attend sa première recrue de l’hiver. Annoncé entre Rhône et Saône la semaine dernière, Karl Toko-Ekambi n’a toujours pas signé officiellement. Et Rudi Garcia commence à s’impatienter.

Rudi Garcia s'impatiente pour Karl Toko-Ekambi

Avant le match décisif de l’ OL contre le LOSC, en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Rudi Garcia a mis un petit coup de pression sur les dirigeants lyonnais. Il attend le joueur offensif qui devrait remplacer Memphis Depay dans son effectif. Annoncé la semaine dernière à Lyon, Karl Toko-Ekambi n’a toujours pas signé.

En compétition en Ligue des Champions (8e de finale), en Coupe de France (8e de finale) et évidemment en Ligue 1 et en Coupe de la Ligue, l’Olympique Lyonnais a besoin de renforts. « Il y aura beaucoup de matchs. Ce serait très bien de conclure avec un joueur comme Karl Toko-Ekambi », a réclamé Rudi Garcia en conférence de presse, ce lundi.

À 11 jours de la fermeture du marché des transferts du mois de janvier, l’ OL n’a toujours pas recruté. Or, son équipe a perdu 5 joueurs, dont 4 titulaires : Jeff Reine-Adélaïde, Youssouf Koné, Leo Dubois, Oumar Solet et naturellement Memphis Depay. Ils sont tous blessés et opérés.

« Tout rentre en compte dans notre réflexion. On est en course sur quatre tableaux. Il faut se renforcer quantitativement », a insisté Rudi Garcia, dans des propos sur olweb.

Maxence Caqueret, un vrai renfort pour l' OL en 2020

L’entraineur des Gones a fini la conférence par un clin d’oeil aux jeunes talentueux intégrés dans l’équipe pro. Notamment Maxence Caqueret, auteur d’un but et 3 passes décisives, en 6 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues.

Titularisé 4 fois lors des 6 derniers matchs de l’ OL en Ligue 1, le milieu de terrain de 20 ans a été étincelant. Sans oublier Ryan Cherki qui a également joué 5 matchs toutes compétitions confondues, dont 3 en Ligue 1. « Faire éclore nos jeunes est aussi un paramètre à prendre en compte... », a souligné Rudi Garcia.

En tout cas, il n’y a aucun doute que Maxence Caqueret est un véritable renfort pour l’équipe lyonnaise en cette deuxième moitié de saison. Pour rappel, France Football avait annoncé un accord entre Lyon et Villarreal, autour de 20 M€, pour Karl Toko-Ekambi, vendredi dernier.