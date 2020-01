Real Madrid Mercato : Officiel, Reinier Jesus est Madrilène !

Le Real Madrid a finalement coiffé le FC Barcelone et le PSG pour le nouveau joyau brésilien. Reinier Jesus s’est officiellement engagé avec le club madrilène pour un contrat de cinq ans et demi, soit jusqu'en juin 2026.

Reinier Jesus rejoint le Real Madrid

Le mercato hivernal a repris son cours du côté du Real Madrid. Après plusieurs semaines de négociations, le club madrilène est parvenu à mettre la main sur un renfort offensif. Il s’agit de Reinier Jesus.

Considéré comme le nouveau Neymar, l’attaquant brésilien était fortement courtisé sur le marché des transferts. Le FC Barcelone, en quête de renfort offensif, était à ses trousses. Et lorsqu’un grand espoir du football est sur le marché, le Paris Saint-Germain n’est jamais très loin pour jouer les trouble-fêtes. Le PSG était également annoncé sur les traces du jeune joueur. Mais c’est bien le Real Madrid qui est finalement parvenu à rafler la mise.

Le club madrilène était pressenti comme le grand favori dans ce dossier et est finalement parvenu à s’attacher les services du joueur de 18 ans. Reinier Jesus a quitté le club brésilien Flamengo et s’est officiellement engagé avec le Real Madrid. Il a paraphé un contrat longue durée avec le club madrilène, soit jusqu'en 2026. « Le Real Madrid et le Club de Regatas do Flamengo ont accordé le transfert de Reinier, qui est désormais lié au club jusqu’en 2026 », vient d’annoncer le club via un communiqué. Un joli coup pour les Madrilènes qui ont déboursé 30 millions d’euros pour son transfert.

La colonie brésilienne du Real Madrid s'agrandit

Avec l’arrivée de Reinier Jesus, la colonie brésilienne du Real Madrid s’agrandit. En effet, le jeune attaquant brésilien retrouvera au sein de la Maison-Blanche ses compatriotes Marcelo, Casemiro, Vinicius et Rodrygo Goes. À noter que Reinier Jesus rejoindra d’abord dans un premier temps la réserve du Real Madrid entrainée par Raul Gonzalez avant d’intégrer l’équipe première.