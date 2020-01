Mercato ASSE : Puel souhaite bon vent à Beric au Chicago Fire

Robert Beric a signé au Chicago Fire pour deux ans. Il a ainsi quitté l’ ASSE après 4 saisons et demie. Claude Puel, lui, a adressé un message à l’attaquant, sur qui il ne comptait plus.

Puel souhaite le meilleur à Robert Beric à Chicago

Robert Beric avait été l’auteur de l’unique but de la victoire de l’ ASSE sur son ennemi l’ OL, dans le derby aller (1-0), le 6 octobre 2019. C’est d’ailleurs le seul but que l’avant-centre a inscrit cette saison. Cela, en 18 apparitions pour 9 titularisations, toutes compétitions confondues.

Un but qui a valu son pesant d’or, puisque c’était contre le grand rival des Verts. Sinon, le Slovène a été très transparent dans l'ensemble, lors de cet exercice 2019-2020. Et Claude Puel lui préférait le jeune Charles Abi en pointe de l’attaque. En d’autres termes, Robert Beric ne rentrait plus dans les plans du manager général de Sainté.

Malgré la prolongation du contrat de Robert Beric, le 20 février 2019, jusqu’en juin 2022, le coach de l’AS Saint-Étienne ne comptait plus sur lui. Du coup, le joueur de 28 ans était sur le marché cet hiver. Claude Puel avait inscrit ce dernier sur la liste des joueurs concernés par la réduction de l’effectif stéphanois.

Il faut dire que le transfert de Robert Beric au Chicago Fire en MLS a permis au coach du club ligérien de se débarrasser d’un flop. Mais surtout de libérer une place pour un éventuel renfort offensif. C’est donc logiquement que le technicien de 58 ans a souhaité bon vent à l’international slovène.

« Sur ce dossier, les deux parties sont satisfaites. Tant mieux. Robert Beric était en délicatesse sur le plan sportif. Je lui souhaite le meilleur », a déclaré Claude Puel, dans But Football Club.

Beric rêve d'une nouvelle aventure formidable en MLS

En manque de temps de jeu à l’ ASSE, l’ancien Stéphanois (août 2015-janvier 2020) va tenter de rebondir en Major League Soccer, avec la franchise de Chicago. Et il est enthousiaste à l’idée de rejoindre le club américain, et ce jusqu'à fin décembre 2021.

« Je suis très heureux d’être à Chicago et j’espère que ce sera une nouvelle aventure formidable. J’ai hâte de travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de commencer la nouvelle saison », a-t-il confié sur le site internet de son nouveau club, dès l’annonce officielle de sa signature. Rappelons que Robert Beric a joué 82 matchs, marqué 26 buts et délivré 3 passes décisives, en Ligue 1, sous le maillot de l' ASSE.