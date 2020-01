Mercato PSG : Cavani à Chelsea, Lampard est intéressé !

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani souhaite quitter le PSG. Une volonté de départ qui aiguise l’appétit de ses courtisans, dont l’Atlético Madrid, mais aussi Chelsea. Entraineur des Blues, Franck Lampard a implicitement ouvert la porte à un recrutement de l’Uruguayen.

Chelsea prêt à tenter le coup pour Edinson Cavani ?

Cet hiver, le PSG doit gérer le dossier Edinson Cavani. En effet, la direction parisienne est confrontée à une situation délicate avec l’international uruguayen, dont le contrat expire en juin prochain. Le Paris Saint-Germain souhaitait initialement conserver son attaquant jusqu’à la fin de la saison. Seulement, le joueur de 32 ans ne l’entend pas de cette oreille.

Relégué sur le banc de touche au profit de Mauro Icardi et conscient qu’il sera difficile d’inverser la tendance, Edinson Cavani souhaite quitter le navire parisien dès cet hiver. Une information confirmée en personne par Leonardo. Après la victoire du PSG (1-0) à Lorient en Coupe de France, le directeur sportif parisien a expliqué que l’avant-centre a demandé à la direction de faciliter son départ à l’Atlético Madrid. Une prise de parole qui fait réagir et qui suscite la convoitise de plusieurs cadors, notamment du côté de la Premier League.

Outre Manchester United, Chelsea pourrait profiter de cette brèche pour s’attacher les services du Matador. Une idée qui ne déplait pas à Franck Lampard.

Edinson Cavani ciblé pour remplacer Olivier Giroud ?

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraineur des Blues a clamé son admiration pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (198 réalisations en 293 matchs). « C’est un grand joueur. J'ai joué contre lui et j'ai toujours aimé sa mentalité et son attitude. Et ses statistiques parlent d'elles-mêmes », a-t-il confié.

Poursuivant, Franck Lampard a ouvert la porte à une éventuelle arrivée d’Edinson Cavani à Chelsea. Pour lui, l’ancien Napolitain est « un joueur expérimenté qui a beaucoup à apporter ». L’entraineur de Chelsea assure que « l’idée d’apporter de l’expérience n’est pas quelque chose à ignorer, car parfois les jeunes joueurs ont besoin d’un peu d’aide et cela peut nous aider ».

Difficile de ne pas voir un appel du pied adressé au buteur parisien. Surtout quand on sait que le club londonien aimerait recruter un avant-centre d’envergure afin de remplacer Olivier Giroud proche de s’engager avec l’Inter Milan. Toutefois, il reste à savoir si les dirigeants britanniques passeront à l’offensive sur ce dossier. Edinson Cavani n’a décidément pas fini de faire parler de lui.