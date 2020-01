Toulouse FC Mercato : Un vice-champion du monde débarque (off)

En quête d’un nouveau gardien de but pour concurrencer Baptiste Reynet, le Toulouse FC est parvenu à mettre la main sur le portier qu’il recherchait. Lovre Kalinic a officiellement rejoint le TFC sous la forme d’un prêt.

Lovre Kalinic rejoint le Toulouse FC

Les lignes bougent du côté de Toulouse FC. Lanterne rouge du championnat avec 12 points, le club toulousain espère redresser la barre et sortir de la zone de relégation en cette seconde partie. Une mission qui passe forcément par une équipe redynamisée et renforcée. C’est pourquoi, les dirigeants du Toulouse FC comptent profiter de cette fenêtre de transfert afin de renforcer l’effectif du club dès cet hiver.

Les Toulousains s'activent et sont déjà parvenus à renforcer le secteur défensif avec le recrutement du norvégien Ruben Gabrielsen. Et le club de la ville rose vient de boucler une nouvelle recrue. Le gardien de but Lovre Kalinic s’est officiellement engagé avec le club toulousain. Le joueur de 29 ans en difficulté à Aston Villa cette saison a fait le choix de rejoindre le TFC sur la base d’un prêt.

« Le gardien de but Lovre Kalinic est prêté au TFC par le club anglais d’Aston Villa jusqu’à la fin de la saison », peut-on lire dans le communiqué du club. Un joli coup pour les Violets en quête de renforts.

Une nouvelle recrue dans le viseur

L’international croate (19 sélections) et finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde en Russie tentera de se relancer en Ligue 1 cette saison. Il sera en concurrence avec Baptiste Reynet qui ne rassure pas vraiment les buts toulousains depuis l'entame de l'exercice en cours.

Mais ce n’est pas tout. Le Toulouse FC ambitionne d’attirer un nouveau renfort, notamment dans l’entrejeu. L’Équipe révèle que les Violets s’activent pour un milieu de terrain, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée. Le mercato hivernal s’annonce mouvementé du côté du TFC.