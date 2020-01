PSG : Un partenaire prolonge son bail avec le Paris Saint-Germain

Un partenaire du PSG a renouvelé sa confiance au club de la capitale ce lundi 20 janvier. Dans un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain a été informé de la prolongation du contrat avec Unibet.

Le PSG et Unibet rempilent jusqu'en 2023

Le PSG et Unibet poursuivent l’aventure ensemble jusqu’en 2023. Les deux partenaires ont signé un nouveau bail dans ce sens, ce lundi. Via un communiqué officiel, le Paris SG a officialisé la nouvelle signature avec l’entreprise suédoise de paris sportifs et jeux en ligne.

« La nouvelle dimension du partenariat répond à la volonté commune des deux marques de rayonner ensemble sur de nouveaux territoires au-delà des frontières européennes, notamment aux États-Unis et en Australie, afin de toucher de nouveaux publics. Outre les territoires supplémentaires, le nouvel engagement inclut également des droits renforcés en Europe », a informé le PSG, sur son site internet.

D’après le club de la capitale, « les deux marques ont réalisé de nombreuses activations, dont de grandes campagnes d’affichage en France, des publicités en télévision et des initiatives portées par les médias sociaux du Club, depuis 2018 ». Les Bleu et Rouge précisent par ailleurs qu'ils sont désormais suivis par plus de 80 millions de fans à travers le monde.

Le PSG et le Groupe Kindred se disent satisfaits

Il faut souligner que cette prolongation de contrat est le signe que le Paris Saint-Germain et Unibet sont satisfaits chacun de cette collaboration, en termes d’image et de retombées financières.

« Nous sommes très heureux de la confiance, dont nous fait preuve Unibet en choisissant de prolonger et de renforcer leur partenariat à nos côtés. Cette décision illustre la pertinence et la performance de notre alliance. Ensemble, nous partageons une même ambition de dépasser le cadre du sport pour nous inscrire dans la vie quotidienne des passionnés de football.

Les résultats nous encouragent à poursuivre la voie du travail engagé pour proposer aux fans des expériences toujours plus engageantes », a confié Marc Armstrong, Chief Partnership Officer du Paris Saint-Germain.

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec le Paris Saint Germain au niveau international. Depuis plus d’un an, nous avons réalisé de grandes campagnes de communication qui ont remporté un grand succès auprès des fans de football.

Nous sommes convaincus que la prolongation de notre accord avec le Paris Saint-Germain nous permettra de renforcer notre position en France et de faire rayonner notre marque Unibet en Europe et au-delà », a déclaré Mathieu Drida, France General Manager de Kindred, groupe dont fait partie Unibet. Notons que le PSG est leader incontesté de Ligue 1 après 20 journées.