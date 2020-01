Coupe de la ligue BKT : le LOSC intimide l’OL au Groupama stadium

Ce soir, ne sera certainement pas un jour comme les autres. À l’occasion de la demi-finale de la Coupe de la ligue BKT, L’Olympique Lyonnais reçoit le LOSC. Le Groupama stadium sera le témoin d’une rencontre attendue par le monde du football français. Un match de grande envergure puisque le vainqueur sera sans doute finaliste.

Cette rencontre de Coupe de la ligue BKT est loin d’être une ballade de santé pour les Dogues lillois. En conférence de presse ce lundi, Reinildo a prévenu les Gones. « Le groupe est soudé avant cette demi-finale. On va tout donner à Lyon. Pour nous, demain c’est déjà une finale. On est ultra-motivé à l’idée de réussir un coup demain en Coupe de la ligue BKT pour aller au Stade de France. »

De passage en conférence de presse après lui, Christophe Galtier a confié : « on joue une place en finale au stade de France. Il n’y aura pas beaucoup de mots (dans sa causerie). La préparation a commencé hier. Quand vous avez la possibilité sur un match de vous retrouver au stade de France, ça ne se présentera pas souvent dans une carrière. Même si c’est la dernière édition de la Coupe de la Ligue et que c’est une compétition décriée, il reste les équipes les plus fortes. On a l’opportunité de jouer pour aller au stade de France. L’objectif est de se qualifier, il faut saisir l’opportunité. Il y aura un qualifié et un éliminé. Il ne faut pas avoir la crainte, c’est la réalité. Il faut jouer notre carte à fond avec enthousiasme et détermination. Il faut faire un match complet sans regret ».