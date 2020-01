RC Lens Mercato : Officiel, Walid Mesloub quitte le club nordiste

Dauphin du FC Lorient au classement du Championnat de Ligue 2, le RC Lens vient d'opérer un quatrième mouvement sur le marché des transferts en libérant Walid Mesloub de son contrat.

Walid Mesloub ne jouait quasiment plus

Une arrivée et deux départs : c'était le bilan du mercato hivernal du RC Lens jusqu'à la journée de lundi. Renforcé par le recrutement de Corentin Jean, le club artésien avait d'autre part prêté Arial Mendy à Orléans et transféré définitivement Maxence Carlier à Laval.

Et c'est un autre départ qui est survenu lundi puisque les dirigeants lensois et Walid Mesloub ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat de ce dernier. Arrivé au RC Lens en janvier 2018, le capitaine des Sang et Or la saison dernière avait perdu sa place au milieu de terrain. Cette perte de temps de jeu était la conséquence du changement de système instauré par Philippe Montanier (3-4-3) et à l'arrivée de Yannick Cahuzac, en provenance de Toulouse.

Titularisé à une seule reprise en Ligue 2 depuis l'entame de l'exercice 2019-2020, Mesloub a fini par faire le choix de quitter le Pas-de-Calais à six mois de la fin de son contrat. Et c'est au Qatar que le milieu de terrain algérien poursuivra sa carrière puisqu'il s'est engagé avec le club d'Umm Salal, actuelle lanterne rouge du championnat.

"C’est un choix qui a été difficile à faire tant je me sens bien dans ce club. C’est un club à part qui nous marque en tant que footballeur et en tant qu’homme. Je ne peux que souhaiter le meilleur pour ces couleurs [...] Pourquoi ce choix ? Je ne vais pas le cacher, j’aurais voulu jouer davantage, mais les résultats actuels prouvent que les décisions sont les bonnes. Je suis arrivé à un âge où les choix ne peuvent plus être uniquement que sportif", a déclaré Mesloub sur le site du RC Lens.

Reste désormais à savoir si les dirigeants lensois se montreront actifs d'ici le 31 janvier pour pallier le départ du joueur de 34 ans.