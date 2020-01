OGC Nice Mercato : Très gros danger au sujet d'un talent de l'OGCN !

À l'affût de belles opportunités sur le marché des jeunes joueurs, les plus grands clubs européens sont souvent là où on ne les attend pas. Et c'est à une promesse de l'OGC Nice que s'intéressent certains d'entre eux depuis quelques jours...

Une seule apparition avec Nice... la saison dernière !

Totalement inactif depuis le 1er janvier dans le sens des arrivées, l'OGC Nice se montre en revanche bien plus déterminé à se délester de quelques joueurs, à l'image des prêts de Racine Coly et d'Ibrahim Cissé du côté de Famalicao.

Les dirigeants niçois avaient-ils en revanche prévu de céder Pedro Brazao, leur jeune Portugais de 17 ans ? Rien n'est moins sûr, et pourtant de grandes menaces s'abattent actuellement au sujet du milieu offensif arrivé en provenance de Damaiense en septembre 2018.

Apparu pour la première et unique fois en Ligue 1 le 20 avril 2019 lors d'un déplacement à Caen - il avait alors 16 ans et 3 mois - Pedro Brazao n'a depuis plus été utilisé par son entraîneur Patrick Vieira, ce qui ne l'empêche pas apparemment d'être sur les tablettes de très grands clubs européens.

C'est ainsi que le journaliste de RMC Sacha Tavolieri a indiqué sur son compte Twitter que l'international U19 lusitanien serait suivi par le PSG, Liverpool, le Bayern Munich et le Sporting Portugal.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club azuréen, Brazao pourrait donc bien avoir à faire un choix crucial pour son avenir très prochainement !