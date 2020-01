Bordeaux : Paulo Sousa, vague d'inquiétude en Gironde

À quelques jours d'un derby de l'Atlantique crucial sur la pelouse du FC Nantes, de nombreuses questions se posent au sujet de l'avenir de Paulo Sousa à la tête des Girondins de Bordeaux. Et Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, n'est pas le dernier à s'interroger...

Paulo Sousa croit-il encore au projet bordelais ?

Treizième en Ligue 1 et sorti de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, la saison des Girondins de Bordeaux est en train de tourner au vinaigre. Et alors que le calendrier leur propose un déplacement à Nantes puis la réception de l'OM, l'inquiétude monte à propos de l'avenir à court terme de Paulo Sousa sur le banc bordelais.

Mis sur un piédestal au moment où son club était troisième de Ligue 1 à la fin de l'automne, le technicien portugais, très apprécié par les supporters, a perdu du crédit depuis que son club a entamé sa chute libre. Conforté par son président Frédéric Longuépée après la défaite à Pau en Coupe de France, Paulo Sousa ne semble cependant plus avoir le droit à l'erreur.

Toujours aussi déterminé en apparence à guider le club au scapulaire vers le haut du classement, l'ancien coach de la Fiorentina aura-t-il réellement les ressources pour relancer le club ? L'avis de Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, ne devrait pas rassurer l'ensemble des supporters des Girondins.

"Pour moi, quelque part, Paulo Sousa ne croit plus au projet. Il a cru en DaGrosa et en Varela, mais s'est rendu compte qu'ils étaient des escrocs. Puis il a essayé de parler à Longuépée et il a eu Macia dans les pattes [...] Il respire le foot. DaGrosa et Varela sont les derniers des pourris, mais Sousa tient la route. Sauf qu'il est désarmé, déconnecté et en a plein le cul. Sousa a lâché, comme Blanc en 2010, donc l'équipe lâche", a affirmé Brunet dans des propos rapportés par Girondins33.

Les dix prochains jours devraient à coup sûr apporter quelques élements de réponse sur ce sujet.