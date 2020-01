FC Nantes Mercato : Vada rêve de jouer à Nantes en mémoire de Sala

Comme Emiliano Sala, Valentin Vada a été formé à Proyecto Crecer, avant de rejoindre Bordeaux. Et pour rendre hommage à l’ex-attaquant du FC Nantes mort accidentellement il y a un an, l’Argentin de 24 ans rêve de jouer pour les Canaris.

Appel du pied de Valentin Vada au FC Nantes ?

Valentin Vada veut porter les couleurs du FC Nantes, comme son compatriote et ami Emiliano Sala, mort dans le crash de son avion, le 21 janvier 2019. Il souhaite ainsi honorer la mémoire de l’ex-buteur des Canaris avec qui il avait débuté au centre de formation de Proyecto Crecer en Argentine (2006-2010), avant de se retrouver chez les Girondins à l’été 2010.

Marcelo Vada, le père de Valentin Vada a confié à France Bleu que son fils tient à marcher dans les pas d’ Emiliano Sala. « Valentin rêve d’endosser un jour le maillot de Nantes, pour rendre hommage à Emiliano Sala et jouer dans le même club que son frère », a fait savoir l’ancien éducateur chez les Girondins de Bordeaux.

« On a tenté de parler avec son agent (celui de Valentin Vada, ndlr), mais le club (FC Nantes) n’est peut-être pas intéressé », a-t-il informé ensuite. Après son passage au centre de formation de Bordeaux (2010-2012), Emiliano Sala a joué avec les Marine et Blanc entre 2012 et 2015. Mais il avait fait l’objet de prêts successifs à l’US Orléans, à Niort et au SM Caen. L’attaquant avait finalement été transféré au FC Nantes en juillet 2015 pour 5 ans.

Valentin Vada au FC Nantes pour rendre hommage à Emiliano Sala ?

Rappelons que Marcelo Vada a travaillé à Bordeaux pendant 10 ans. Il a quitté le club au scapulaire en septembre 2019. Quant à son fils, il a été formé à l’Académie des Bordelais entre 2010 et 2014. Passé professionnel, il a ensuite défendu les couleurs du club entre 2014 et 2019.

Après un bref passage à l’ ASSE (février à mai 2019), en prêt, le milieu relayeur a été transféré à l’ UD Almeria. Valentin Vada a signé un contrat de 5 saisons avec le club de deuxième division espagnole, le 23 août 2019. Il est donc sous contrat avec ''La Union'', jusqu’à juin 2024.

Le FC Nantes devrait donc racheter quatre ans de contrat de Valentin Vada, afin de lui permettre d'honorer la mémoire d' Emiliano Sala. Il pourrait rejoindre les Canaris dans 4 ans, à 28 ans, qui sait. Pour l'heure, Nantes et Bordeaux ont décidé de rendre hommage au buteur disparu, ce dimanche 26 janvier (17h). Cela, lors du match de la 21e journée de Ligue 1 qui oppose les deux clubs, au Stade de la Beaujoire.