Barça Mercato : Setién prêt à sacrifier Rakitic, le PSG s’active

Fraichement intronisé sur le banc du FC Barcelone, Quique Setién pourrait se séparer d’un joueur : Ivan Rakitic, le joueur se rapproche de plus en plus d'un départ de Catalogne. Et le PSG serait même déjà passé à l'action pour recruter le milieu de terrain.

Ivan Rakitic finalement transféré au PSG ?

Le FC Barcelone vit un mercato hivernal très mouvementé. L’annonce du licenciement d’Ernesto Valverde remplacé par Quique Setién sur le banc de touche catalan a pris tout le monde de court. Un changement d’entraineur qui ne sera pas sans conséquence dans le vestiaire catalan.

En effet, l’arrivée du nouvel entraineur Quique Setién devrait bouleverser le visage de l’équipe catalane. Plusieurs joueurs pourraient déjà songer à faire leurs valises. C’est notamment le cas pour Ivan Rakitic.

Déjà en délicatesse sous les ordres d’Ernesto Valverde avant de retrouver du temps de jeu ces dernières semaines, l’international croate a vécu une première partie de saison difficile au Barça. Visiblement en perte de rythme, Ivan Rakitic n’est plus indéboulonnable au sein du club catalan. Son départ serait déjà envisagé en interne.

Selon les informations du Mundo Deportivo, les dirigeants catalans souhaitent alléger leur effectif durant ce mercato hivernal. Ils seraient alors prêts à laisser filer le joueur de 31 ans. Une décision qui a alors attisé la convoitise de ses prétendants, dont le Paris Saint-Germain.

Une offre déjà transmise au FC Barcelone pour Ivan Rakitic ?

En effet, le PSG suit le Barcelonais depuis plusieurs semaines. En quête d’un nouveau milieu de terrain, le club parisien serait même passé à l’offensive pour son transfert. À en croire la même source, le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre au FC Barcelone pour le transfert d’Ivan Rakitic. Toutefois, la source ne précise pas le montant exact de cette proposition parisienne. Sera-t-elle suffisante pour recruter l’ancien Andalou ?

La Juventus reste également en embuscade dans ce dossier. Le club italien serait également passé à l’offensive. Reste à savoir lequel de ces prétendants raflera la mise.