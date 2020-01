Mercato Real : Alvaro Odriozola se fait courtiser par Hans-Dieter

Alvaro Odriozola, selon les informations du quotidien allemand Bild, serait dans le viseur du Bayern Munich pour ce mercato hivernal. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024, l’international espagnol de 24 ans n'a disputé que 434 minutes toutes compétitions confondues avec le club merengue cette saison.

Alvaro Odriozola suscite-t-il vraiment de l’admiration ?

Pourquoi Hans-Dieter Flick est séduit par Alvaro Odriozola ?

Formé au club de la Réal Sociedad, il a disputé son tout premier match professionnel en janvier 2017 lors de la 18e journée de Liga.a rejoint par la suite le Real Madrid le 18 juillet 2018, où il ne partage pas beaucoup de temps de jeu avec ses coéquipiers. Il participe au championnat d’Europe espoir en 2017 avec cette catégorie. Lors de cette compétition, il ne joue qu'un seul match, face à la Serbie. L'Espagne s'incline en finale du tournoi face à l'Allemagne.est convoqué pour la première fois en sélection avec l’équipe nationale d’Espagne le 6 octobre 2017, contre l’Albanie. Ce match gagné 3-0 à Alicante, rentre dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018. En mai 2018, il est retenu par le sélectionneur Julien Lopetegui pour participer à la récente coupe du monde organisée en Russie. Il marque son premier but le 3 juin 2018 en ouvrant le score d'une somptueuse reprise de volée contre la Suisse en match amical (1-1).C’est un choix qui tombe à pic. Le technicien allemand ne semble pas apprécier l’apport de Joshua Kimmich. Moins utilisé cette saison, le jeune latéral de 22 ans ne compte que 26 matchs dans les jambes avec 5 buts en Bundesliga cette saison. Contrairement à Kimmich , Alvaro Odriozola possède des qualités techniques non négligeables, de la vivacité et de l’endurance. Il a surtout cette capacité à jouer très haut quand il faut presser l’équipe adverse. Voilà sans doute ce qui séduit le manager Bavarois. Espérons qu’il trouvera du verbe pour faire vaciller le cœur de l’international espagnol.