Mercato PSG : Kylian Mbappé répond à l’intérêt du Real Madrid

Le Real Madrid et Zinedine Zidane rêvent de Kylian Mbappé. Interrogé sur l’intérêt du club madrilène, l’attaquant du PSG a répondu sagement.

Kylian Mbappé attend la fin de saison pour se pencher sur son avenir

Kylian Mbappé n’est pas insensible à l’intérêt du Real Madrid. Cependant, il avoue qu’il n’est pas pressé de rejoindre Zinedine Zidane. Il veut d’abord terminer la saison actuelle au PSG, avant de penser à son avenir.

« Je dois rester calme et me focaliser sur le Paris Saint-Germain à 100%. La fin de la saison, on verra, mais actuellement, je suis concentré sur mon jeu », a déclaré l’attaquant sur la BBC. C’était lors du lancement de son association Inspired by KM. « Maintenant, je suis avec le PSG et je suis à 100% avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres », a poursuivi l'attaquant de 21 ans.

Face à l’insistance du média britannique au sujet de la rumeur sur le Real Madrid, Kylian Mbappé a été obligé de se lâcher un peu. « Tout le monde en parle. Quand j’étais jeune, j’en ai aussi parlé. Mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier, nous sommes dans le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlera et ce n’est pas bon pour le PSG », a-t-il répondu sagement.

Kylian Mbappé superstar au Real Madrid l'été prochain ?

Kylian Mbappé avait rejoint Paris en provenance de l’AS Monaco, à 17 ans. Il avait été champion de France avec le club du Rocher à l’issue de l’exercice 2016-2017. Mais au bout de deux saisons et demie dans la capitale, il estime qu’il est désormais « une superstar, grâce au Paris SG et à l’équipe de France ». « Le Paris Saint-Germain m’a aidé. Je suis venu ici à 18 ans. J’étais un talent, mais je n’étais pas une superstar », a rappelé le natif de Bondy.

À noter que l'international tricolore est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2022, soit pour deux saisons et demie encore. Et il est même question de la prolongation de son contrat. Malgré tout, il n'est pas exclu que le champion du monde fasse l'objet d'un transfert de Paris à Madrid. En tout cas, il est la priorité du Real.