Mercato PSG : Tuchel évoque déjà la succession de Cavani

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani souhaite s’en aller dès cet hiver afin de rejoindre l’Atletico Madrid. Et l’entraineur Thomas Tuchel s’est exprimé sur ce dossier chaud.

L’avis tranché de Thomas Tuchel sur le dossier Cavani

L’avenir d’Edinson Cavani ne cesse d’animer le mercato hivernal du PSG. Et pour cause, l’international uruguayen souhaite quitter le navire parisien à six mois de la fin de son bail expirant en juin prochain. Une volonté de départ confirmée par Leonardo.

Le directeur sportif parisien a été clair sur le sujet : « Edinson veut partir cet hiver ». Et l’Atletico Madrid intensifie les négociations en coulisse pour arracher sa signature. Une cour assidue qui pourrait finir par porter ses fruits. Edinson Cavani va-t-il finalement quitter le PSG pour l’Atletico Madrid ?

Présent en conférence ce mercredi, Thomas Tuchel a été interrogé sur ce dossier. Et la réponse de l’entraineur parisien a été claire et limpide.

Tout reste encore possible dans ce dossier

En effet, Thomas Tuchel assure que son « avis n’a pas changé ». Il souhaite bien évidemment conserver toutes ses forces vives pour la suite de la saison. « J’aime ce groupe avec chaque joueur et on ne veut pas perdre un joueur », a-t-il délaré.

En clair, l’entraineur parisien aimerait conserver son avant-centre du moins jusqu’à l’issue de la saison. Mais Thomas Tuchel sait que « tout peut arriver » dans ce dossier important, d’autant plus que le joueur de 32 ans insiste pour son départ. Le patron du banc parisien n’exclut donc pas un départ de son buteur dès cet hiver. Et si Edinson Cavani venait à quitter le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel sait ce qu’il devra faire. « Si cela change, on devra s’adapter », a-t-il confié.

Pour l’instant, les négociations se poursuivent entre Parisiens et Madrilènes pour le transfert du Matador. Face à la menace madrilène, le PSG travaillerait également en coulisse pour faire venir un nouvel attaquant afin d'anticiper un possible départ de l'Uruguayen.