Mercato OL : Premières impressions de Karl Toko-Ekambi à Lyon

Karl Toko-Ekambi a justifié sa signature à l’ OL, lors de sa présentation officielle, ce mardi, en conférence de presse. Il se réjouit de son retour en Ligue 1, mais surtout de sa signature à l'Olympique Lyonnais.

Karl Toko-Ekambi se réjouit de sa signature à l' OL

L’ OL a officialisé la signature de Karl Toko-Ekambi, lundi soir sur son site internet. Ce mardi 21 janvier, il a été présenté officiellement, lors d’une conférence de presse. L’attaquant était accompagné du président Jean-Michel Aulas, de Juninho (Directeur sportif) et de Florian Maurice (patron de la cellule recrutement).

Ancien joueur d’Angers SCO, l’attaquant en provenance de Villarreal s’est réjoui de son retour en Ligue 1. Mais surtout de sa signature à l’Olympique Lyonnais. « C’est un plaisir de revenir et de rejoindre l’OL. Je suis très heureux d’être ici et de faire partie de l’aventure lyonnaise. J’ai hâte de commencer sous mes nouvelles couleurs », a-t-il exprimé d’entrée.

« J’avais déjà eu des contacts avec l’ OL. Mais dès que l’occasion s’est représentée, j’ai tout de suite dit oui. J’ai toujours rêvé de jouer à Lyon. C’est un club qui ne se refuse pas », a justifié Karl Toko-Ekambi (27 ans).

Karl Toko-Ekambi fait déjà une grosse promesse à l' OL

Notons que la recrue des Gones est polyvalente. Elle peut jouer en pointe de l’attaque (son poste de prédilection), mais également comme ailier gauche. « Je suis venu ici pour travailler et atteindre les objectifs du club. Il y a toujours une pression, l’envie de performer tout de suite… Je préfère évoluer au poste où le coach me préfère … », a indiqué l’international camerounais, dans des propos sur olweb.

Karl Toko-Ekambi est prêté par Villarreal à l’ OL, pour six mois, contre un montant de 4 M€. Mais son prêt est assorti d’une option d’achat de 11,5 M€, plus des bonus pouvant atteindre 4 M€ maximum, à l’issue de la saison. Il avait porté les couleurs d'Angers SCO entre juin 2016 et juin 2018, avant son transfert chez le Sous-Marin Jaune, le 7 juin 2018.

Formé au Paris FC, il avait également joué au FC Sochaux-Montbéliard (2014-2016).