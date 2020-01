Mercato OL : Aulas justifie la signature de Karl Toko-Ekambi

Karl Toko-Ekambi est le premier renfort de l’ OL cet hiver. Il a été présenté officiellement ce mardi, en conférence de presse, par Jean-Michel Aulas. Le président de l’Olympique Lyonnais a justifié le recrutement de l’ex-attaquant d’Angers, à cette occasion.

Karl Toko-Ekambi était la priorité de l' OL selon Aulas

Après l’annonce de sa signature à l’ OL, le lundi 20 janvier dans la soirée, Karl Toko-Ekambi a été présenté officiellement par les responsables du club rhodanien. Le président Jean-Michel Aulas, le directeur sportif Juninho et Florian Maurice, patron de la cellule recrutement, accompagnaient la recrue.

Le premier n’a pas caché sa joie de voir l’attaquant en provenance de Villarreal (Espagne) signé à l’Olympique Lyonnais. « On est très heureux d’accueillir Karl Toko-Ekambi », a-t-il exprimé, avant de donner plus de détails sur le contrat de ce dernier. « Il nous rejoint sous la forme d’un prêt avec une option d’achat qui n’est pas obligatoire. Si cela se passe bien, il s’engagerait pour quatre ans et demi », a informé Jean-Michel Aulas.

Aulas met la pression sur Karl Toko-Ekambi

Notons que l’avant-centre a été recruté pour remplacer Memphis Depay (blessé) dans l’effectif de Rudi Garcia. Du coup, les dirigeants de Lyon souhaitent le voir au top dès son premier match. « L’idée est que Karl Toko-Ekambi s’intègre dans l’effectif. C’était la priorité numéro un. C’est un joueur qui nous a beaucoup marqués ici (en Ligue 1, ndlr) », a déclaré le patron des Gones.

L' OL joue sur quatre tableaux : Ligue des Champions (8e de finale), Coupe de la Ligue (demi-finale), Coupe de France (8e de finale) et évidement en Ligue 1 où le club est classé 7e. Le Camerounais n'aura donc pas le temps pour s'adapter. Il doit être opérationnel tout de suite, comme l'avait précisé Juninho, dans les critères de recrutement cet hiver.

Jean-Michel Aulas a conclu son intervention par un rappel historique. « Karl Toko-Ekambi est le 11e Camerounais de l’histoire de l’ OL, le 8e depuis mon arrivée. On a des liens forts avec son pays », a-t-il souligné. Il faut indiquer que le joueur né à Paris avait reçu le Prix Marc Vivien-Foé en 2018, lors de sa dernière saison à Angers. Prix récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.