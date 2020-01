ASSE : Deux bonnes nouvelles avant la réception du Nîmes Olympique

L’ ASSE prépare la venue du Nîmes Olympique à Geoffroy-Guichard, samedi (20h). Et une bonne nouvelle provient de L’Etrat, à quatre jours du match de la 21e journée de Ligue 1.

L' ASSE annonce le retour de deux blessés à l'entrainement

Après avoir éliminé le Paris FC en Coupe de France, l’ ASSE reçoit le Nîmes Olympique, le samedi 25 janvier (coup d’envoi à 20 h), en championnat. Un match que Claude Puel et son équipe préparent activement à L’Etrat.

Lors de leur séance de ce mardi matin, les Verts ont enregistré le retour de Denis Bouanga et Romain Hamouma à l’entrainement. De retour de blessure, ils ont participé à la séance collective. « Bonne nouvelle pour Claude Puel et son staff. Les deux attaquants peaufinent donc leur retour sur les terrains », a annoncé l’ASSE sur son site internet.

Denis Bouanga s’était blessé au pied droit, lors du déplacement de l’AS Saint-Étienne à Nîmes (2-1), lors des 8es de finale de la Coupe de la Ligue. C’était le 18 décembre 2019. Malgré son absence, le Gabonais demeure le meilleur buteur de l' ASSE avec 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1.

Quant à Romain Hamouma, il n’a plus rejoué depuis la défaite contre le VfL Wolfsbourg (1-0), en Ligue Europa le 12 décembre. Souffrant de douleur au mollet (récidive), il avait cédé sa place à Bilal Benkhedim à la 55e minute. Avant ce coup d’arrêt, le joueur de 30 ans était en bonne forme. Il avait marqué deux buts et délivré une passe décisive contre l’OGC Nice et Reims, en Championnat.

Denis Bouanga et Romain Hamouma peuvent prétendre à une place dans le groupe de Claude Puel contre les Crocos. À condition qu'ils aient de bonnes sensations jusqu'à samedi.

Kévin Monnet-Paquet s'est remis à courir à L'Etrat

Victime d’une nouvelle rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche à la mi-octobre 2019, Kévin Monnet-Paquet est également revenu à L’Etrat. Mais il n’a fait que « quelques tours de terrain » selon la précision de l’ ASSE. « Et ce n’est pas fini ! KMP retrouve quelques sensations sur le terrain. On est avec toi Kévin », a écrit le club ligérien, afin d’encourager le polyvalent ailier.

En revanche, Ryad Boudebouz était absent à la séance. Touché au mollet face lors du match face au FC Nantes (0-2), le 12 janvier dernier, il est à l’infirmerie des Verts.