OM : Marseille améliore les déplacements de ses supporters

L’ OM ne voudrait plus que ses supporters éprouvent toutes les peines pour se rendre au Vélodrome ou à l’extérieur lors des matches. L’ Olympique de Marseille a donc décidé de s’associer avec StadiumGO, une application de covoiturage.

OM : des déplacements plus aisés pour les fans ?

L’ OM veut bien que ses fans se déplacent massivement au Vélodrome ou à l’extérieur lors de ses matches. Mais les trajets ne sont jamais aisés à cause des bouchons provoqués par les déplacements individuels. Pour y remédier, l' OM annonce ce mardi qu’il « mettra en avant la plateforme de covoiturage sur tous ses réseaux de communication pour un maximum de visibilité ».

Il s’agit d’encourager les supporters à emprunter un même véhicule pour le déplacement plutôt que d’aller en personnel. En plus d’éviter les bouchons, les déplacements en groupe permettraient de protéger l’environnement avec moins de pollution les jours de matches.

Un conducteur intéressé par le covoiturage devra alors proposer un trajet, choisir un match parmi ceux annoncés sur l’application, renseigner les détails du voyage (lieu de départ, heures, date, prix) et publier son annonce. Les supporters de l' OM n’auraient plus qu’à réserver leur place.

Créateur de l’application StadiumGO, Romain Lauvergnat se dit ravi « de pouvoir s’allier à l’ Olympique de Marseille dans le but d’améliorer l’accessibilité à l’Orange Vélodrome et permettre aux supporters et supportrices olympiens de se déplacer dans les meilleures conditions ».

Le jeune entrepreneur collabore déjà avec la LFP et échange « fréquemment avec de nombreux clubs de football professionnels ». Mais il n’est pas question de s’arrêter là. Romain Lauvergnat prévoit de s’ouvrir « à d’autres sports », dès cette année.