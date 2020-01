PSG Mercato : Mbappé, Mourinho fait une demande surprenante

Impressionnant avec le PSG, Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid. Mais Tottenham Hotspur pourrait jouer les trouble-fêtes dans ce dossier XXL. L'entraineur José Mourinho a clairement ouvert la porte à une éventuelle arrivée du prodige français, mais à une condition.

PSG : José Mourinho veut Kylian Mbappé à Tottenham en prêt

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? L'incertitude persiste toujours sur l'avenir du crack du PSG. Une seule chose est pour le moment certaine, le Paris Saint-Germain souhaite conserver son joyau tricolore le plus longtemps possible.

En effet, les dirigeants parisiens souhaitent conserver leur attaquant, en prolongeant son bail expirant en juin 2022. Une extension de bail assortie bien évidemment d’un salaire conséquent. Sauf que Kylian Mbappé ne montre aucun empressement à prolonger son aventure au sein du club de la capitale. Une attitude interprétée comme un signe d’encouragement pour ses éventuels courtisans.

C’est surtout le Real Madrid qui intéresserait le buteur du Paris Saint-Germain. L'entraineur Zinedine Zidane rêve de le recruter et les Madrilènes seraient prêts à faire une véritable folie pour son transfert. Mais Tottenham Hotspur pourrait tout chambouler dans ce dossier. Il faut dire que José Mourinho s’est montré plus ou moins ouvert à une arrivée de Kylian Mbappé à Tottenham Hotspur.

Une demande vouée à l'échec ?

Le coach portugais de Tottenham qui entretient « une très bonne relation avec Monsieur Nasser Al-Khelaïfi et Monsieur Araujo Leonardo » souhaite « garder cette relation ainsi ». Raison pour laquelle le club londonien ne tentera pas le coup pour le numéro 7 parisien.

Et selon le Special One, la seule possibilité pour les Spurs dans ce dossier, c’est que les dirigeants parisiens « acceptent d’envoyer Kylian Mbappé à Tottenham en prêt ». Ce qui ne semble pas près d’arriver, d’autant plus que les Parisiens n’ont pas l’intention de céder leur jeune joueur.