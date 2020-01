OM Mercato : Dossier Strootman, Aldridge reçoit un conseil

Nommé pour vendre les joueurs, Paul Aldridge devrait trouver preneur pour Kevin Strootman, dont l’ OM se séparerait volontiers cet hiver. Le nouveau membre de l’ Olympique de Marseille a alors reçu un petit conseil au sujet de l’international néerlandais.

OM mercato : Kevin Strootman sur le marché cet hiver ?

L’ OM a besoin de renflouer ses caisses. Pour y parvenir, Jacques-Henri Eyraud a jugé bon de nommer Paul Aldridge. Un spécialiste du marché anglais chargé de faciliter la vente des joueurs marseillais en Premier League. Le tout serait désormais de savoir quels joueurs seraient vendus cet hiver.

Le nom le plus cité, c’est Kevin Strootman. Un joueur recruté à l’été 2018 en provenance de l’ AS Rome contre 28 millions d’euros (25 millions d'euros pour l'indemnité de transfert et 3 millions d'euros pour les bonus). En plus, le milieu défensif néerlandais émarge à 500 000 euros par mois. De gros chiffres que le joueur de 29 ans ne rend pourtant pas sur les pelouses.

Clairement poussé vers la porte de sortie lors du mercato estival, Kevin Strootman est cependant resté avec l’ OM, faute d’offre alléchante. Cet hiver, le dossier refait surface.

Aldridge conseillé de ne pas vendre Strootman cet hiver

Cette fois, l’affaire est confiée à un spécialiste. Mais Mourad Aerts, journaliste de Football Club de Marseille, ne voudrait pas que l’ OM vende Kevin Strootman cet hiver. Le confrère estime que le club olympien doit profiter de l’état d’esprit et de l’expérience de l’ancien du PSV Eindhoven au cours de la seconde partie de la saison.