Mercato OL : Après Toko-Ekambi, Juninho cherche un autre renfort

L’ OL ne compte pas s’arrêter à sa seule recrue Karl Toko-Ekambi cet hiver. Juninho a annoncé un deuxième joueur en renfort à l’Olympique Lyonnais, avant la clôture du marché.

L' OL est en quête d'un défenseur, après Toko-Ekambi

Comme Jean-Michel Aulas, Juninho a réagi à la signature de Karl Toko-Ekambi à l’ OL. Il confirme que l’attaquant était la priorité du club rhodanien. « Faire Karl était la priorité de Rudi Garcia », a rappelé le dirigeant sur olweb.

Profitant de la présentation officielle de la recrue, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a fait le point sur le mercato hivernal de Lyon. Selon ce dernier, l’ OL est en quête d’un autre renfort, avant le 31 janvier, date de la fermeture du marché. Lyon n’attend pas un autre joueur offensif, mais plutôt un arrière.

« Ce n’est pas facile de trouver un défenseur lors d'un mercato hivernal. On y travaille », a annoncé Juninho. Néanmoins, le Brésilien a indiqué qu’il est satisfait des deux défenseurs axiaux de l’équipe. Il s’est montré rassurant au sujet de la recrue estivale danoise, trop souvent critiquée.

Juninho satisfait des arrières centraux de l' OL

« On est satisfait des défenseurs centraux. Joachim Andersen a encore besoin d'un peu de temps pour s’adapter. Mais je suis sûr qu’il va bien terminer. J'ai confiance en lui », a-t-il rassuré. Il faut préciser que Jason Denayer et Marcelo Guedes sont les autres arrières centraux, dont parle Juninho. Sinon, le jeune Oumar Solet a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche.

Opéré la semaine dernière, le joueur de 19 ans ne rejouera plus cette saison. « On avait de grands espoirs en lui », a regretté le responsable de l’ OL. Pour les pistes, le défenseur latéral gauche du Stade de Reims, notamment Hassane Kamara est sur les tablettes des recruteurs lyonnais. Il est visé pour remplacer Youssouf Koné, victime d'une entorse à la cheville, et opéré début décembre 2019.