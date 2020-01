Mercato PSG : Le successeur de Layvin Kurzawa déjà trouvé ?

Alors que Layvin Kurzawa devrait s’en aller à l’issue de son bail en juin prochain, le PSG travaille déjà sur sa succession. Les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur un latéral gauche brésilien pour le remplacer.

PSG : Un Brésilien ciblé pour remplacer Layvin Kurzawa ?

Plus les jours passent, plus Layvin Kurzawa se rapproche d’un départ du PSG. L’international français est entré dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n’a pour le moment pas reçu d’offre de prolongation et ne devrait pas en recevoir sauf énorme rebondissement de situation.

Après cinq saisons passées dans la capitale, le latéral gauche s’apprête donc à mettre les voiles. Une situation contractuelle qui attise déjà la convoitise de ses courtisans, dont Arsenal. Les Gunners souhaiteraient le recruter gratuitement à l’issue de la saison. Le club britannique aurait entamé les grandes manoeuvres pour sa venue. Mais en cas de départ de Layvin Kurzawa, vers quel profil pourrait se tourner le Paris Saint-Germain ?

Selon la presse portugaise, le club parisien en pincerait pour un talent brésilien.

Alex Telles ciblé par le PSG ?

En effet, le média A Bola annonce ce mardi que le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le profil d’Alex Telles, le défenseur de Porto FC. Le Brésilien réalise une belle saison avec le club portugais. Il a inscrit cinq buts et délivré huit passes décisives en 28 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison. Des performances remarquables qui ont tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens.

Le PSG aimerait bien le recruter afin de renforcer son couloir gauche, en remplacement de Layvin Kurzawa. Toutefois, les Parisiens devront faire face à une concurrence anglaise sur cette piste défensive. La source explique que Chelsea en pincerait également pour Alex Telles pour concurrencer ou remplacer Marcos Alonso. Les Blues s’activeraient en coulisse pour recruter. Une grosse bataille en vue pour le joueur de 27 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2021 avec Porto FC.