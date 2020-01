Mercato OL : Hertha, Aulas a fixé la condition pour Lucas Tousart

Jean-Michel Aulas est revenu sur la situation de Moussa Dembélé et Lucas Tousart, très sollicités cet hiver. Dans son point sur le mercato hivernal de l' OL, le président a fixé la condition pour le transfert du dernier.

Quelle est la condition pour que Lucas Tousart rejoigne le Hertha Berlin ?

Jean-Michel Aulas a finalement réussi à transférer Karl Toko-Ekambi de Villarreal à l’ OL cet hiver. Après avoir acté le transfert de l’attaquant, l’Olympique Lyonnais cherche maintenant un défenseur. Dans l’autre sens, le club rhodanien est également menacé.

Deux joueurs clés, notamment Moussa Dembélé et Lucas Tousart sont courtisés. Le premier par Manchester United et Chelsea et le deuxième par le Hertha Berlin. L’attaquant et le milieu de terrain ont même fait l’objet de propositions intéressantes. Mais résolu à ne pas céder ses joueurs importants cet hiver, l’ OL fait de la résistance, surtout pour Moussa Dembélé.

Sinon, concernant Lucas Tousart, Jean-Michel Aulas pourrait revoir sa position. Seulement à deux conditions. D’abord, si le club berlinois s’aligne sur le montant exigé. Puis, si Lyon trouve un remplaçant au Tricolore Espoir, au sein de l’effectif de Rudi Garcia.

« Nous souhaitons que Lucas Tousart reste, mais il a reçu des propositions importantes. S’il devait partir, on devra le remplacer avant », a déclaré le président de l’ OL, ce mardi, lors de la présentation officielle de Karl Toko-Ekambi.

Une nouvelle offre du Hertha Berlin pour Lucas Tousart repoussée ?

D’après les informations de L’Équipe, le Hertha Berlin à transmis une nouvelle offre à l’ OL pour Lucas Tousart. Cette proposition estimée entre 24 et 25 M€ a encore été repoussée par Jean-Michel Aulas, selon RMC Sport. En tout cas, le patron des Gones se montre intransigeant dans le dossier du joueur de 22 ans.

« Pour moi, il va rester, ce n’est pas le moment de s’affaiblir », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi. Il faut préciser que l’Olympique Lyonnais réclamerait 30 M€ pour laisser filer le natif d’Arras à Berlin. « Le club allemand pourrait revenir à la charge. Une nouvelle réunion doit même avoir lieu entre les directions des deux écuries en fin de semaine », a informé Foot Mercato, sur le dossier Lucas Tousart.

Pour revenir à Jean-Michel Aulas, il avait commencé son intervention par un point sur le mercato de l' OL, de façon plus générale. « On est donc toujours intéressés par les joueurs repérés par Juninho et Florian Maurice. On prépare aussi la saison prochaine. On va continuer de réfléchir, mais on ne fera pas l’erreur de cumuler des joueurs au même poste qui pourraient s’auto-pénaliser », a-t-il indiqué.