OL Mercato : Après Bradley Barcola, Noam Bonnet signe (Off.)

Quatre jours après la signature de Bradley Barcola, l’ OL a offert un nouveau contrat à un jeune joueur issu de son centre de formation, notamment Noam Bonnet.

L' OL a offert un contrat stagiaire de 2 ans à Noam Bonnet

Ce mardi 21 janvier 2020, l’ OL a annoncé la signature officielle d’un milieu de terrain de 17 ans, Noam Bonnet. Il a signé un contrat stagiaire de deux ans. Il s’est ainsi lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2022.

Le jeune joueur évoluait avec les U-19 Lyonnais. Il change ainsi de statut, comme son coéquipier Bradley Barcola. Attaquant de 17 ans, ce dernier avait lui signé son contrat stagiaire, le vendredi 17 janvier. « Je suis très content de signer mon premier contrat stagiaire », a déclaré Noam Bonnet sur OLTV.

« Je tenais à remercier ma famille, surtout, et mes agents. Les efforts ont payé », a-t-il souligné, avant de donner des détails sur son profil. « Je suis un milieu de terrain et mes qualités sont de casser les lignes par la passe et par la conduite, j'ai une bonne frappe également », a décrit le stagiaire pro. Pour finir, Noam Bonnet a dévoilé ses ambitions.

OL : Noam Bonnet se montre déjà très ambitieux

« Mes objectifs cette année, c'est premièrement de remporter le Championnat National U-19, d'aller le plus loin possible en Youth League, de gagner la Gambardella. Pour les années qui suivent, mon objectif est de signer professionnel », a dévoilé le milieu de terrain, fan de Tanguy Ndombélé.

Mais qui est cette pépite à qui l' OL a offert le statut de professionnel stagiaire ? « Ancien joueur du FC Sainte-Foy-lès-Lyon, Noam Bonnet est un milieu de terrain assez polyvalent. Il est milieu défensif, mais très à l’aise techniquement notamment dans la relance du ballon.

Il a déjà disputé douze matchs dans le Championnat National U-19 cette saison, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus utilisés de sa catégorie. Durant ces douze parties, il a inscrit deux buts. Il se forge ainsi petit à petit une certaine expérience et fait partie de ces joueurs issus de la génération 2002 pour qui l’avenir parait radieux », a informé l' OL sur son jeune talent.