RC Lens Mercato : Ce joueur pourrait partir aussi vite qu'il est arrivé !

Renforcé offensivement par l'arrivée de Corentin Jean lors du mercato hivernal, le RC Lens compte désormais neuf attaquants dans son effectif. Mais ce nombre pourrait diminuer d'ici quelques jours avec le départ d'un joueur débarqué pourtant il y a peu dans le Pas-de-Calais...

Les dirigeants du RC Lens savaient qu'ils prenaient un risque

Organisé de façon inamovible dans son 3-4-3 depuis des mois, le RC Lens dispose de la troisième meilleure attaque de Ligue 2 (31 buts), seulement devancé dans ce secteur par l'En Avant Guingamp et le FC Lorient.

Plutôt bien loti sur le plan offensif, Philippe Montanier, l'entraîneur du club artésien, se repose essentiellement sur quatre attaquants depuis le début de la saison : Florian Sotoca (5 buts en Championnat), Gaëtan Robail (7 buts), Simon Banza (6 buts) et Tony Mauricio (4 buts). Mais l'ancien technicien de la Real Sociedad peut aussi compter sur des joueurs comme Jules Keita, Benjamin Moukandjo, Charles Boli ou encore la récente recrue Corentin Jean.

Le secteur offensif est donc plus que bien fourni du côté du RCL, qui souhaiterait d'ailleurs se séparer d'au moins un élément d'ici la fin du mercato. Et il se pourrait bien que le préposé au départ se nomme Benjamin Moukandjo.

Arrivé à Lens en septembre dernier après avoir passé plus de six mois au chômage, l'international camerounais (57 sélections, 8 buts) était un pari tenté par les dirigeants nordistes. Mais force est de constater que celui-ci s'avère perdant pour le moment, Moukandjo n'ayant disputé que 43 minutes de jeu depuis le début de la saison.

Loin dans la hiérarchie des attaquants lensois, l'ancien joueur - entre autres - de Nancy et de l'AS Monaco pourrait donc aller voir ailleurs selon La Voix du Nord, le quotidien nordiste l'annonçant sur les tablettes de Valenciennes et d'Orléans, deux clubs en difficulté sur le plan offensif.

Le champion d'Afrique 2017 pourrait donc bien très prochainement connaître un onzième club dans une carrière pour le moins chaotique !