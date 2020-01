LOSC : Coupe de la Ligue BKT, les Dogues sont très marqués !

À l'issue d'une rencontre qui s'est emballée dans les dernières minutes, le LOSC s'est fait éliminer de la Coupe de la Ligue BKT par l'OL. Sortis aux tirs au but, les joueurs nordistes ont particulièrement mal vécu cette désillusion.

Le LOSC va rapidement devoir digérer

C'est le genre de soirée qui marque la saison d'un club. En lice mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue BKT pour décrocher son billet pour le Stade de France, le LOSC s'est fait sortir par l'Olympique Lyonnais durant la séance des tirs au but (2-2, 4-3 tab) après les échecs de Jonathan Bamba et de Renato Sanches lors de cet exercice si particulier.

Passés par toutes les émotions durant cette rencontre après avoir mené, puis s'être fait rejoindre, et dépassés, avant finalement d'égaliser dans le temps additionnel grâce à un penalty de Loïc Rémy, les joueurs du LOSC semblaient particulièrement marqués suite à cette élimination, ce que n'a pas cherché à cacher un Christophe Galtier malgré tout satisfait du comportement de son groupe.

"Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Je pense qu'ils ont été très investis. On a mis une énergie folle dans la préparation. Il faudra mettre la même énergie à l'avenir [...] Le vestiaire est triste. On est très peu a avoir connu le stade de France. J'ai un vestiaire jeune et cosmopolite. J'aurais aimé que cette équipe là emmène tout le club au stade de France. Mais ce ne sera pas le cas. C'est une grosse déception pour les joueurs. Il faudra se relever", a déclaré le technicien nordiste en conférence de presse.

Logiquement touchés après une telle occasion manquée, les Lillois vont cependant vite devoir passer à autre chose puisque leur prochain adversaire sera le PSG dimanche soir en Ligue 1.