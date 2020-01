OL Mercato : Trois clubs se positionnent sur Bertrand Traoré

Ce ne sont pas que Moussa Dembélé et Lucas Tousart qui sont courtisés à l’ OL, cet hiver. Bertrand Traoré l’est aussi. Trois clubs anglais se seraient positionnés pour tenter de le rapatrier en Premier League cet hiver.

Quels sont les clubs de Premier League qui s'intéressent à Bertrand Traoré ?

Ancien joueur de Chelsea (2013-2017), Bertrand Traoré plait toujours aux clubs anglais. Cet hiver, trois écuries britanniques sont intéressées par le profil de l’attaquant de l’ OL, selon les révélations de Foot Mercato. La source croit savoir que West Ham est venu aux nouvelles sur la situation du Burkinabé. Les Hammers se seraient renseignés auprès de l’entourage de ce dernier, au sujet de son avenir.

En plus du club londonien, Leicester City est aussi sur les rangs pour Bertrand Traoré, d’après le site internet. Les Foxes souhaiteraient se faire prêter les services du joueur de 24 ans. Et ce n’est pas tout ! En difficulté en Premier League, Bournemouth (18e) veut se renforcer offensivement. Et les Cherries auraient ciblé le polyvalent ailier de l’ OL. Selon les médias britanniques relayés par la source, Bournemouth serait prêt à mettre 35 M€ sur la table, afin de s’attacher les services de Bertrand Traoré.

Après avoir recruté l'attaquant Karl Toko-Ekambi, l’Olympique Lyonnais vise également Tino Kadewere. Attaquant du Havre AC, ce dernier est l’actuel meilleur buteur de Ligue 2. Les discussions sont en cours mais le montant réclamé par les havrais semble pour l'instant freiner la direction rhodanienne. Lyon donne également du temps de jeu à de jeunes attaquants formés dans son académie, notamment Rayan Cherki et Amine Gouiri. Du coup, il est possible qu’il y ait du beau monde devant, au sein de l’équipe de Rudi Garcia.

Bertrand Traoré transféré par l' OL à 35 M€ cet hiver ?

Évidemment, Bertrand Traoré est un joueur confirmé, contrairement aux trois derniers. Toutefois, Jean-Michel Aulas pourrait faire une bonne affaire en le transférant au montant de 35 M€. En effet, le joueur formé à l’AJ Auxerre avait été recruté à Chelsea 10 M€, en juin 2017. Tout calcul fait, la plus-value de l’ OL serait de 25 M€ dans l'éventuelle transaction.

Bertrand Traoré est sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2022 et son tarif est estimé à 12 M€ par Transfermarkt. Cette saison, il a joué 24 matchs, a marqué 3 buts et a délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Durant cet exercice 2019/2020, l’international burkinabé n’est pas un titulaire indiscutable. Il était sur le banc au coup d’envoi de 5 des 16 matchs de Ligue 1 disputés. Et à cause de son irrégularité, il a parfois été sifflé par les supporters lyonnais.