PSG Mercato : Grosse pression pour le départ d' Edinson Cavani

En difficulté pour sa dernière saison au PSG, Edinson Cavani a déjà la tête ailleurs. Alors qu’il voit son temps de jeu s’amenuiser depuis l’arrivée de Mauro Icardi, les proches de l’attaquant uruguayen poussent pour un départ du numéro 9 parisien.

Le clan d’ Edinson Cavani monte au créneau contre le PSG

Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG pour Edinson Cavani. Actuellement blessé à l’aine, l’attaquant uruguayen va manquer la demi-finale de la Coupe de la Ligue mercredi contre le Stade de Reims. Il s’agit de la troisième absence successive du buteur de 32 ans qui voit son temps de jeu se réduire cette saison.

En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani vit sans doute un exercice 2019/2020 auquel il ne s’attendait pas. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale cire le banc depuis l’arrivée de Mauro Icardi. Prêté par l’Inter Milan avec option d’achat, les chiffres plaident pour le buteur argentin. Le Nerazzurro compte 17 buts et 4 passes décisives en 21 apparitions cette saison.

Avec son temps de jeu insignifiant, Edinson Cavani n’a pu inscrire que 5 buts et délivré 1 passe décisive en 14 matches, dont seulement six comme titulaire. Un traitement que jugent injuste les parents du joueur. « C'est un joueur qui a besoin de jouer et aujourd'hui, il ne joue que quatre minutes ou six minutes par match. Le PSG le traite injustement », regrette Luis Cavani, le père de l’attaquant parisien au micro du média espagnol Chiringuito.

Cavani maltraité à Paris ?

Même son de cloche chez Berta Gomez, la mère d’ Edinson Cavani. La génitrice du Parisien voile à peine sa colère contre le staff du club de la capitale. « Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu'il a donné au Paris Saint Germain depuis près de sept ans qu'il y est. Je suis en colère, car ils ne le considèrent pas », a-t-elle lâché mercredi dans les colonnes de AS.

Alors qu’ils s’insurgent contre le traitement que subit leur fils à Paris, les parents d’ Edinson Cavani poussent pour un départ vers l’Atlético Madrid. Berta Gomez conseille à Leonardo de laisser partir l’attaquant de 32 ans. « Si vous l’utilisez peu, laissez-le aller dans un club qui aura besoin de ses talents, comme l'Atlético de Madrid », indique-t-elle à ce sujet. Idem pour son père qui estime que les Colchoneros réserveront un meilleur traitement à Cavani.

Leur souhait pourrait se réaliser cet hiver. D’abord opposé au départ d’ Edinson Cavani en janvier, Leonardo semble désormais ouvert à mettre fin au calvaire de son attaquant uruguayen. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a récemment envisagé de lâcher El Matador en janvier. En cas de départ, Cavani devrait filer à l’Atlético Madrid. Il aurait même déjà conclu un accord avec l’autre grand club de la capitale espagnole.

Forte concurrence pour Cavani

Diego Simeone voudrait enrôler son nouvel attaquant le plus tôt possible. C’est dans ce sens que l’Atlético Madrid ferait le forcing pour recruter Edinson Cavani cet hiver. Il faut dire que même chez les Colchoneros, l’Uruguayen ne sera pas épargné par la concurrence avec Diego Costa, Alvaro Morata, Angel Correa, entre autres.

D’autres pistes sont souvent présentées pour Cavani. Frank Lampard, le coach de Chelsea, s’est récemment montré admiratif au sujet d’ Edinson Cavani et le verrait bien débarquer à Londres. Outre Chelsea, d’autres cadors anglais comme Manchester United et Tottenham sont évoqués. S’agissant des Spurs, Darren Bent avait proposé l’ancien napolitain en l’absence d’Harry Kane.

José Mourinho, le coach de Tottenham, est privé de son buteur vedette jusqu’en avril. Entre temps, il ne dispose pas d’un véritable avant-centre pouvant peser sur les défenses adverses. Sauf que les Spurs devront batailler dur pour convaincre Cavani déjà attendu en Espagne.