PSG Mercato : Mbappé prévoit déjà une carrière à la Ronaldo

Attaquant du PSG, Kylian Mbappé attise la convoitise du Real Madrid. Et l’attaquant français peut se targuer d’avoir déjà un point commun avec la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

PSG : Kylian Mbappé fait une grosse annonce sur son avenir

Auteur d’une excellente saison, Kylian Mbappé est très courtisé sur le marché des transferts, notamment par le Real Madrid. Le club entrainé par Zinedine Zidane souhaite passer à l’action pour le recruter l’été prochain. Pour s'éviter de sacrés maux de tête, le Paris Saint-Germain pense donc à convaincre son prodige tricolore.

Les dirigeants parisiens tentent actuellement de prolonger Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin 2022. Une prolongation de contrat assortie d'un salaire conséquent. Le but de la manoeuvre : conserver le natif de Bondy le plus longtemps possible à Paris, mais surtout dissuader les éventuels courtisans. Sauf que le Champion du monde n’est pas vraiment emballé à l’idée de prolonger son aventure au PSG. Il rêve de découvrir de nouveaux horizons et tenter de remporter de nouveaux titres sous d’autres cieux.

Le Parisien inspiré par CR7

À la différence de Lionel Messi au FC Barcelone, le crack parisien n’a pas l’intention de s’éterniser dans sa zone de confort. C’est pourquoi il prévoit déjà une « carrière à la Cristiano Ronaldo » qui a remporté un championnat dans trois pays différents (l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie). « Pour moi, c’est déjà trop tard de faire une carrière à la Messi, sinon j’aurais dû rester à Monaco », a-t-il reconnu lors d’une interview accordée à la Gazetta Dello Sport. Avant d’ajouter : « logiquement et sans rien enlever à Léo, je dois forcément m’inspirer de la carrière de Ronaldo ».

Pour rappel, Kylian Mbappé a déjà quitté l’AS Monaco en juin 2017 afin de rejoindre le PSG où il a remporté deux titres nationaux. À l’instar de CR7, il pourrait une nouvelle fois quitter sa zone en s’engageant avec le Real Madrid pour vivre l'expérience d'un nouveau club, de nouveaux coéquipiers et d'un nouveau championnat.