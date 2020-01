Mercato OL : Havre AC, Tino Kadewere en approche à Lyon ?

L’ OL s’est offert Karl Toko-Ekambi, mais n’a pas clôturé son mercato hivernal. D’autres renforts, dont Tino Kadewere par exemple, pourraient débarquer avant le 31 janvier, date de fermeture du marché des transferts.

Accord entre l' OL et le Havre AC pour Tino Kadewere ?

Meilleur buteur de Ligue 2 avec 18 buts marqués en 20 matchs, Tino Kadewere est sur les tablettes de l’ OL cet hiver. Malgré le recrutement de Karl Toko-Ekambi (priorité du club), les dirigeants lyonnais ne sont pas fermés à la signature d’un deuxième attaquant. Jean-Michel Aulas l’a clairement signifié en conférence de presse ce mardi.

Selon le président de l’Olympique Lyonnais, le club reste à l’affût de jolis coups cet hiver, en prévision du mercato estival. « On va continuer notre investissement si cela est possible. On est donc toujours intéressé par les joueurs repérés par Juninho et Florian Maurice. On prépare aussi la saison prochaine. On va continuer de réfléchir… », a-t-il confié, lors de la présentation officielle de Karl Toko-Ekambi.

D’après les révélations de RMC Sport, « l’ OL est proche de conclure le transfert de Tino Kadewere du Havre ». La source précise même que Lyon est d’accord pour que le buteur de 24 ans reste à la disposition du club de Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison. Cela, dans la foulée de son éventuel transfert.

« Les positions du Havre et de l’Olympique Lyonnais se sont sensiblement rapprochées ces dernières heures. À tel point que les deux clubs ne font plus de secret sur le fait que Tino Kadewere sera Lyonnais », a informé la radio. L’ OL aurait transmis une offre estimée à 15 M€, bonus compris, pour convaincre le club normand.

Tino Kadewere à l' OL comme Martin Terrier ?

Pour rappel, les responsables des Gones avaient recruté Martin Terrier au LOSC à l'hiver 2018, mais ce dernier avait débarqué entre Rhône et Saône à l'été. Acheté au LOSC en janvier 2018, le joueur avait été laissé au RC Strasbourg où il était précédemment prêté par les Dogues, jusqu’à la fin de la saison 2017-2018. L’attaquant de 22 ans avait ensuite rejoint Lyon à l’été 2018.

Pour revenir à Tino Kadewere, il est sous contrat avec le Havre AC jusqu'en juin 2022 et vaut 4 M€ sur le maché des transferts, d'après le site spécialisé Transfermarkt.