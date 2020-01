OL Mercato : Un nouveau prétendant pour Maxwel Cornet

La menace sur les joueurs de l’ OL s’intensifie cet hiver. Après Moussa Dembélé, Lucas Tousart et Bertrand Traoré, c’est au tour de Maxwel Cornet d’être visé.

Dembélé, Tousart, Traoré et maintenant Maxwel Cornet visés

La menace des clubs étrangers sur des joueurs importants de l’ OL est bien réelle. En plus de Moussa Dembélé, Lucas Tousart et Bertrand Traoré, Maxwel Cornet est observé par un club portugais. Jean-Michel Aulas a d'ailleurs confirmé l'intérêt que suscitent les joueurs de Lyon cet hiver.

« Lucas Tousart a visiblement reçu un certain nombre de propositions qui sont importantes », a-t-il indiqué en conférence de presse, mardi. Le milieu de terrain est la cible prioritaire du Hertha Berlin. Le club allemand aurait proposé un montant estimé à 25 M€ pour enrôler le Lyonnais. Une offre repoussée par Jean-Michel Aulas.

En effet, le président de l’Olympique Lyonnais souhaite recruter d’abord le remplaçant de Lucas Tousart, afin de se tourner vers la proposition des Berlinois. Parlant d’offre, l’ OL espère transférer son joueur de 22 ans, contre un chèque de 30 M€.

Le Hertha Berlin est ainsi contraint de revoir sa proposition à la hausse. Et selon les informations de Foot Mercato, « la formation de Bundesliga pourrait revenir à la charge ». La source croit savoir qu’une « nouvelle réunion doit même avoir lieu entre les directions des deux écuries en fin de semaine ».

Concernant Moussa Dembélé, il est courtisé par Chelsea en quête d’un attaquant de pointe pour remplacer Olivier Giroud annoncé vers l’Inter Milan. Bien avant les Blues, Manchester United visait le meilleur buteur de l’ OL depuis un moment.

Bertrand Traoré est aussi dans le collimateur de clubs de Premier League. D’après les indiscrétions du site internet spécialisé dans le mercato, West Ham, Leicester City et Bournemouth sont intéressés par les services de l’attaquant international burkinabé.

Maxwel Cornet courtisé par le Benfica Lisbonne ?

Maxwel Cornet a longtemps été courtisé par le VfL Wolfsburg et un temps par le Borussia Dortmund, mais les dirigeants lyonnais lui avaient fermé la porte. Cette saison, l’ailier de 23 ans a plus de temps de jeu. Ce qui lui permet d’être plus en vue. Et il aurait tapé dans l’oeil d’un nouveau prétendant.

En effet, le profil de l’ivoirien plait au Benfica Lisbonne. Le club portugais a même contacté directement les représentants de ce dernier, pour connaître ses intentions, à en croire la source. « Benfica est très intéressé, mais n’a pas encore formulé d’offre officielle à l’ OL », d’après le média francilien.

Maxwel Cornet a pris part à 24 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Soit 16 sur 20 en Ligue 1, 4 sur 6 en Ligue des Champions, 2 en Coupe de France et autant en Coupe de la Ligue. Lié à l' OL jusqu'en juin 2023, un potentiel transfert est estimé à 13 M€ d'après les chiffres de Transfermarkt.